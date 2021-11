Prezes Credit Agricole: Na razie konsumenci akceptują wyższe ceny

- Większość sektora rolno-spożywczego w I połowie roku 2021 zwiększyła swoją rentowność. Może to wynikać z umiejętności zarządzania firmą, wykorzystania pewnych barier podażowych oraz poprzez wzrost cen - mówi prezes Credit Agricole Piotr Kwiatkowski, który był gościem FRSIH 2021.

Piotr Kwiatkowski, prezes Credit Agricole podczas FRSiH mówił, że zdecydowana większość firm sektora rolno-spożywczego w I połowie roku 2021 zwiększyła swoją rentowność/ Fot. PTWP

- Szok inflacyjny z jakim mamy do czynienia w gospodarce globalnej jest dosyć mocny. W segmencie rolniczym udział kosztów, które podlegają działaniom inflacyjnym (płace, materiały, energia i koszty finansowe) waha się w przedziale 60-80 proc. kosztów ogółem, czyli jest to dosyć duża grupa kosztów. To nie może obyć się bez wpływu na podstawową rentowność – mówi Piotr Kwiatkowski w rozmowie z dlahandlu.pl.

Zdaniem eksperta producent ma dwa sposoby aby walczyć z takim wzrostem kosztów. Pierwszy z nich to podniesienie cen. Drugi, trudniejszy, to modyfikacja produkcji tak, aby poprzez wdrożenie rozwiązań innowacyjnych i technologicznych była ona tańsza i mniej materiałochłonna. - Oczywiście na szybko można tylko sterować kosztami - zaznacza Piotr Kwiatkowski.

Inflacja i koszty - codzienność branży spożywczej i handlowej

- Zdecydowana większość sektora rolno-spożywczego w I połowie roku 2021 zwiększyła swoją rentowność w stosunku do rentowności uzyskiwanej średnio w latach 2015-2019, a więc przed pandemią - zauważa prezes Credit Agricole.

Z czego to wynika? Z umiejętności zarządzania firmą, wykorzystania pewnych barier podażowych oraz poprzez wzrost ceny, choć jest to utrudnione z powodu bezwzględnej polityki sieci handlowych.

Ceny rosną. Konsumenci na razie są wyrozumiali

Jego zdaniem konsument akceptuje obecne ceny produktów spożywczych

- Wszyscy widzimy jednak wzrost cen. Na dziś konsument jeszcze akceptuje ten wzrost ceny. Jak długo – trudno powiedzieć, czy to nie spowoduje to w dłuższym okresie ograniczenia konsumpcji czy spożycia produktów rolnych – dodaje prezes Credit Agricole.

- Wszyscy musimy jeść, więc elastyczność konsumenta w stosunku do cen produktów spożywczych jest nieco wyższa – dodaje.

Piotr Kwiatkowski dodał, że trudno ocenić, czy ceny będą dalej rosły. Dużo zależy od tego, jaka będzie sytuacja makroekonomiczna i jak będzie się rozwijała.

- W moim mniemaniu nie mamy do czynienia z kryzysem. To co widzimy to nie tyle ocenić jako elementy kryzysowe, ale de facto cechy zmienności towarzyszące wzrostowi gospodarczemu w sytuacji pewnej nierównowagi podażowo-popytowej – zapewnia.

