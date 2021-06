Prezes KUKE Finance na czele Polskiego Związku Faktorów

Prezes KUKE Finance został wybrany na przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 04-06-2021, 14:42

Prezes KUKE Finance na czele Polskiego Związku Faktorów /fot. Unsplash

Powołany na nową kadencję Komitet Wykonawczy Polskiego Związku Faktorów wybrał 1 czerwca 2021 r. na swojego przewodniczącego Konrada Klimka, prezesa spółki KUKE Finance. Obok niego w skład Komitetu wchodzą Ewa Gawrońską-Micuń, Jarosław Jaworski oraz Tomasz Mazurkiewicz jako wiceprzewodniczący. Wcześniej Konrad Klimek pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Wykonawczego.

- Branża faktoringowa wróciła już do dynamicznego wzrostu po okresie wahań wynikających z wpływu pandemii na gospodarkę. Faktorzy przeszli ten okres w dobrej kondycji, utrzymując wysoką zdolność do finansowania polskiego biznesu, co potwierdziły wyniki za 2020 rok, w tym rosnąca liczba firm korzystających z faktoringu. Związek wykazał swoją skuteczność, dbając o wprowadzenie przez państwo odpowiednich regulacji i wdrażając w życie wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego program wsparcia dla klientów branży faktoringowej, dzięki czemu faktorzy, mimo podwyższonego poziomu rynkowego ryzyka, zapewniali i nadal mogą zapewniać przedsiębiorstwom finansowanie w potrzebnej wysokości - mówi Konrad Klimek.

Dodaje, że działanie i postawa branży, zwłaszcza w trudnym okresie pandemii, sprawiły, że rola faktoringu w polskiej gospodarce jeszcze bardziej wzrosła. - Wraz z całym Komitetem Wykonawczym PZF będę pracował nad dalszym umacnianiem pozycji faktoringu w systemie instytucji finansowych w Polsce oraz nad wypracowaniem kolejnych korzystnych rozwiązań dla branży i jej klientów. PZF będzie nadal dbał o reprezentowanie interesów całego środowiska, niezależnie od skali działalności i obsługiwanego segmentu klientów - mówi prezes Klimek.