Prezes NBP: Do końca roku inflacja spadnie do poziomu jednocyfrowego

Glapiński podkreślił, że przewidywania na drugą połowę roku i na następny rok są dobre. "Gospodarka mamy nadzieję, że u nas nie zejdzie do recesji, a płace realne zaczną rosnąć, a mimo to inflacja będzie spadać" - powiedział prezes NBP.

"Do końca roku inflacja spodziewamy się spadnie do poziomu jednocyfrowego" - ocenił.

"Wzrost plac nominalnych przy malejącej szybko inflacji spowoduje, że płace realne znowu będą rosły - według naszej marcowej projekcji w drugim półroczu już to nastąpi. To z kolei oznacza dobre perspektywy na trwały wzrost PKB i postępującą konwergencję do bardziej zamożnych od nas krajów, do najzamożniejszych krajów świata" - powiedział Glapiński.

Wskazał, że po uwzględnieniu realnej siły nabywczej przeciętnego wynagrodzenia, w 2032 r. Polska będzie powyżej dzisiejszego poziomu Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch, "nie mówiąc o Hiszpanii i Portugalii". "Portugalię już przegoniliśmy, a Hiszpanię już łapiemy za pięty" - dodał.