Prezes PFBŻ: Jak ograniczyć marnowanie żywności?

Wszyscy powinniśmy zadać sobie pytanie: czy kategoria estetyczna produktów spożywczych nadal powinna normalizować marnotrawstwo? – z Markiem Borowskim, Prezesem Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności rozmawia Olimpia Wolf.

Autor: Olimpia Wolf, portalspozywczy.pl

Data: 10-05-2021, 08:20

ekonomiczny poniedziałek

Marek Borowski, Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. fot. Materiały prasowe

Wyrzucona kanapka z serem to aż 90 litrów zmarnowanej wody, a 1 kg wołowiny – 10-30 tysięcy litrów wody.

Zasada FIFO, czyli First In, First Out – pierwsze weszło, pierwsze wyszło, to bardzo intuicyjny sposób na monitorowanie dat ważności artykułów.

W przypadku przetwórców najbardziej marnotrawcze branże to owocowo-warzywna, mięsna i olejarska oraz rybna.

„Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf” to autorski cykl wywiadów poruszających ważne tematy w obszarze rynku żywności.

Olimpia Wolf: Jak marnowanie żywności wpływa na środowisko i konsumentów?

Marek Borowski: Nie ma wątpliwości, że marnowanie żywności ma negatywny wpływ na środowisko, co podkreśla niedawno opublikowany globalny raport Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat skali marnotrawstwa. Do produkcji i dystrybucji żywności wykorzystuje się konkretne zasoby, takie jak woda czy energia elektryczna. Wyrzucona kanapka z serem to aż 90 litrów zmarnowanej wody, a 1 kg wołowiny – 10-30 tysięcy litrów wody. Dodatkowo pojawia się poważny problem odpadów. Opakowania po żywności nie zawsze nadają się do recyklingu, a z powodu gnijącego jedzenia do atmosfery trafia 3,3 mld gazów cieplarnianych, czyli niemal tyle, ile emituje cały przemysł UE.

Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że zmiany klimatyczne nie są abstrakcją, ale mają realny wpływ na nasze zdrowie i jakość życia. Aby wesprzeć środowisko, część konsumentów przechodzi na popularną ostatnio dietę planetarną oraz stosuje zasady less waste lub zero waste.

Raport ONZ podkreśla także społeczne nierówności, jakie wywołuje marnowanie i paradoks, który w wyniku tego powstaje: z jednej strony 700 milionów ludzi na świecie głoduje, z drugiej – tracimy zasoby. Miliard ton produktów spożywczych, czyli 20 proc. globalnej produkcji żywności znika w wyniku złego gospodarowania żywnością w całym łańcuchu jej produkcji, transportu, sprzedaży i konsumpcji.

Z badań przeprowadzonych w ramach projektu PROM, czyli Programu Racjonalizacji i Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności, którego liderem jest Federacja Polskich Banków Żywności wynika, że polskie gospodarstwa domowe mają największy udział w marnowaniu jedzenia w całym łańcuchu żywnościowym, bo aż 60 proc. Jak temu skutecznie przeciwdziałać?

Choć negatywne zmiany klimatyczne postępują szybciej niż kiedykolwiek, to konsumenckie baby steps przeciwko niemarnowaniu razem z systemowymi działaniami nadal mają sens, bo stanowią potencjał na pokolenia. Łatwo jest wpaść w pułapkę myślenia, że coś, co jest tak proste, nie może mieć globalnego sensu. Pamiętajmy jednak, że tutaj liczy się skala, która w tym przypadku jest ogromna.

Podstawą jest planowanie tego, co chcemy jeść, a w efekcie, co potrzebujemy kupić. Wydaje się, że w pandemii łatwiej o takie podejście, ponieważ nasze codzienne zakupy mocno się uprościły. „Z koszykiem w ręku”, w postaci smartfona, możemy sprawdzać kuchenne szafki. Warto też na bieżąco wypisywać wspólnie z domownikami, co już się skończyło. Kolejny etap to obchodzenie się z produktami: zasada FIFO, czyli First In, First Out – pierwsze weszło, pierwsze wyszło, to bardzo intuicyjny sposób na monitorowanie dat ważności artykułów. Postawmy też na kreatywność. Dzięki takiemu podejściu łatwiej nam będzie gotować z tego, co już mamy i w efekcie minimalizować resztki.

Ciągle warto przypominać te kwestie, dlatego Federacja Polskich Banków Żywności stawia także na działania edukacyjne w różnych grupach wiekowych: od projektu EkoMisja – nie marnuję! dla szkół podstawowych po program Kulinarnie Mocni, skierowany do edukatorów Banków Żywności. Naszym strategicznym projektem jest także organizacja Światowego Dnia Żywności i coroczne uświadamianie problemu marnowania oraz promowanie sposobów na jego ograniczenie. Niezwykle ważną kwestią dla nas są również rozwiązania systemowe i Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, którą w najbliższym czasie czeka parlamentarna ewaluacja.

Produkcja i przetwórstwo żywności odpowiadają łącznie za 30 proc. strat. Jakie rozwiązania mogą wdrożyć rolnicy i przedsiębiorcy, aby ograniczyć wyrzucanie żywności?

Wyniki badań w ramach PROM, które przedstawiliśmy częściowo także w raporcie pt. „Nie marnuj jedzenia 2020”, wskazują, że roczne straty w skali kraju w produkcji rolniczej to około 2 mln ton, z czego najwięcej żywności marnuje się w obszarze zbożowym i sektorze owocowo-warzywnym. Przyczyny strat są zróżnicowane. W dużej mierze wpływają na nie niezależne od rolników warunki atmosferyczne, takie jak burze, gradobicia, podtopienia, powodzie i susze. Jednak istnieją obszary do optymalizacji, ponieważ straty są generowane przez niewłaściwy czas zbioru, szkodliwe praktyki stosowane podczas zbiorów czy przeładunku oraz nieodpowiednie przechowywanie, np. w zbyt wilgotnych warunkach. Pamiętajmy też o nadwyżkach, które powstają nawet w najlepiej zoptymalizowanych procesach produkcji rolnej - one też wymagają odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku przetwórców najbardziej marnotrawcze branże to owocowo-warzywna, mięsna i olejarska oraz rybna. Widzimy, że ma to związek, podobnie jak na poziomie konsumenckim, z trwałością surowców. Choć procesy przetwórcze są coraz nowocześniejsze i ekonomicznie nie pozwalają na duże straty – to już takie etapy jak magazynowanie czy kontrolowanie jakości surowca odgrywają dużą rolę.

Kwestia jakości surowca otwiera kolejną dyskusję, szczególnie jeśli mówimy o nieidealnych owocach i warzywach. W tej sprawie kluczowe są sieci handlowe i konsumenci, którzy niechętnie nabywają krzywe buraki czy „samotne banany”, oderwane od kiści. Wszyscy powinniśmy zadać sobie pytanie: czy kategoria estetyczna nadal powinna normalizować marnotrawstwo?

***

Federacja Polskich Banków Żywności (FPBŻ) to organizacja pożytku publicznego zrzeszająca 31 Banków Żywności w całej Polsce. Każdy z nich codziennie odbiera z supermarketów niesprzedane, dobre jakościowo produkty, które następnie trafiają do organizacji pomocowych, np. jadłodajni, Domów Pomocy Społecznej, świetlic środowiskowych, noclegowni, hospicjów, domów dziecka czy ośrodków wsparcia dla samotnych matek. W 2019 roku FPBŻ udało się przekazać 50 tysięcy ton artykułów spożywczych. Poza ratowaniem żywności Federacja zajmuje się edukacją i działaniami mającymi na celu wzrost świadomości ekonomicznych, społecznych i ekologicznych konsekwencji marnowania żywności wśród konsumentów.

Zapraszamy do lektury innych wywiadów z cyklu "Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf".