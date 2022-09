Dynamika cen będzie na podwyższonym poziomie do końca pierwszego kwartału przyszłego roku - mówi Paweł Borys, szef PFR.

Prezes PFR: inflacja zaskoczyła poprzez ceny żywności, fot. shutterstock

Co dalej z inflacją?

Paweł Borys, Szef PFR w wywiadzie, który ukazał się w poniedziałek w "Super Expressie", był pytany, dlaczego inflacja wbrew oczekiwaniom ekspertów zamiast hamować, przyspiesza. "Szczyt inflacji będzie się kształtował przez najbliższe pół roku. Natomiast to, co jest pozytywne, to fakt, że impuls do wzrostu cen wygasa" - powiedział.

Jak zauważył, inflacja zaskoczyła poprzez ceny żywności. "Eksperci uznali, że wyhamowanie cen paliw sprawi, iż w pozostałych branżach inflacja wyhamuje. Jednak w tym wszystkim chodzi o trend" - podkreślił.

W ocenie Borysa "nie będziemy mieli, na szczęście do czynienia z dalszym znaczącym skokiem inflacji". Na pytanie, czy inflacja przebije 20 procent, odparł: "Nie sądzę".

Prezes PFR : Potrzebujemy lekkiego schłodzenia koniunktury

Prezes PFR zaznaczył, że dynamika cen będzie na podwyższonym poziomie do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. Zwrócił też uwagę, że największy skok cen nastąpił, gdy wybuchła wojna na Ukrainie.

"Moim zdaniem inflacja obniży się poniżej 10 proc. w drugim półroczu przyszłego roku. Potrzebujemy lekkiego schłodzenia koniunktury, aby presja inflacyjna była mniejsza. Mamy bardzo rozgrzany rynek pracy. Płace prawie nadrabiają inflację. Firmy przekładają to na ceny produktów" - powiedział.

Jak wskazał, przez najbliższe 12 miesięcy inflacja będzie na podobnym poziomie. "Jednak od 2024 roku mamy szansę wrócić na ścieżkę zrównoważonego rozwoju. Pod warunkiem, że Rosja nie będzie podejmowała dalszych agresywnych działań" - zaznaczył Borys.