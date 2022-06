Prezes PGE apeluje o oszczędzanie energii. "Przed nami trudna zima"

Autor: PAP

Data: 28-06-2022, 13:31

Polska jest bezpieczna energetycznie, jednak najbliższa zima będzie bardzo trudna. Apelujemy do naszych klientów o oszczędzanie energii - mówi prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Wojciech Dąbrowski, prezes PGE apeluje do klientów o oszczędzanie energii/fot. materiały prasowe

Świat i Polska są obecnie w trudnej sytuacji kryzysu energetycznego, z którym nie mieliśmy do czynienia od co najmniej 40 lat.

Rosja doprowadziła do ograniczenia dostaw gazu do Europy, a Polska zrezygnowała z importu węgla z kierunku wschodniego.

Wojna w Ukrainie spowodowała wzrost cen paliw. Sytuacja ustabilizuje się za dwa lata.

Wojciech Dąbrowski, prezes PGE i Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych powiedział PAP, że unijna polityka klimatyczno-energetyczna i wojna w Ukrainie mają wpływ na sytuację na rynku ciepła i energii elektrycznej w Polsce.

Prezes PGE apeluje o oszczędzanie energii

"Nie oszukujmy się, ta zima będzie bardzo trudna. Apelujemy do naszych klientów, abyśmy przede oszczędzali energię, żebyśmy nie mieli problemów z niedoborem ciepła, energii elektrycznej w zimie" - mówił Wojciech Dąbrowski podczas III Kongresu Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym.

Jego zdaniem wojna w Ukrainie spowodowała wzrost cen paliw, co przełoży się na ceny końcowe. "Rząd podjął wiele inicjatyw mających na celu zniwelowanie odczucia bezpośredniego dla klienta końcowego" - wskazał. Jako przykłady działań rządu wymienił: obniżenie VAT i akcyzy na paliwa i energię elektryczną. "Zakładam, że pewnie jeszcze takie działania będą podejmowane w razie potrzeby jesienią i na początku przyszłego roku" - przyznał.

Prezes PGE: Dwa lata do stabilizacji

Prezes PGE ocenia, że za około dwa lata sytuacja się ustabilizuje. Polska i świat znalazły się w trudnej sytuacji kryzysu energetycznego, z którym nie mieliśmy do czynienia od co najmniej 40 lat.

Polska elektroenergetyka i ciepłownictwo chcą się dekarbonizować i transformować, ale apelujemy do polityków UE o uwzględnienie polskiej specyfiki i możliwości. Jako przykład polskiej specyfiki wskazał ciepło systemowe, które należy do najbardziej rozbudowanych w Europie.

"Nigdzie nie ma tak rozbudowanego systemu ciepłowniczego jak w Polsce. Dlatego mu apelujemy do UE, aby uwzględniła polską specyfikę i te cele, które są coraz bardziej zaostrzane, cele klimatyczne, redukcyjne, z którymi wiąże się zmiana technologii, a za nią ogromne środki na modernizację naszych systemów ciepłowniczych. W konsekwencji to będzie powodowało wzrost cen energii i ciepła" - wyjaśnił Dąbrowski.

"Jako polskie przedsiębiorstwa stoimy na stanowisku, że tempo zmian musi być dostosowane do naszych możliwości, do możliwości naszego kraju" - podkreślił.

Klimatyczna presja zwiększa wyzwania

Zdaniem Dąbrowskiego, największymi wyzwaniami stojącymi przed polską energetyką, a szczególnie ciepłownictwem są dynamicznie zmieniające się otoczenie regulacyjne wymuszone przez politykę klimatyczną UE i kryzys energetyczny wywołany wojną w Ukrainie.

"Dzisiaj priorytetem jest bezpieczeństwo energetyczne, suwerenność energetyczna. Tym powinniśmy się kierować i tym powinni się także kierować politycy UE, którzy w ramach solidarności europejskiej powinni uwzględniać specyfikę poszczególnych krajów" - wyjaśnił prezes PGE.

Dąbrowski zapewnił, że Polska jest bezpieczna energetycznie. "Jeśli chodzi o energię elektryczną jesteśmy połączeni z systemem europejskim. Ciepło jest lokalne, więc nie widzimy żadnych zagrożeń, chyba że dojdzie do sytuacji nadzwyczajnych, których w Polsce byśmy sobie nie życzyli" - dodał.

Dodał, że Rosja doprowadziła do ograniczenia dostaw gazu do Europy, a Polska zrezygnowała z importu węgla z kierunku wschodniego. "Szczególnie na wschodnich terenach Polski ma to duże znaczenie, bowiem historycznie wiele elektrociepłowni korzystało w jakiejś mierze z węgla z kierunku wschodniego. Granica została zamknięta, więc musimy szybko zmienić kierunki dostaw dla ciepłowni" - przyznał.