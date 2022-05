Prezydent będzie rozmawiał o kryzysie żywnościowym w Egipcie

Kryzys żywnościowy będzie głównym tematem rozmów w Kairze prezydenta Andrzeja Dudy z władzami Egiptu - zapowiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik. Podczas rozpoczynającej się w niedzielę trzydniowej wizyty omówiona ma być także kwestia ewentualnych dostaw gazu z Egiptu.

Kryzys żywnościowy będzie głównym tematem wizyty prezydenta Dudy w Egipcie /fot. KRPR

Para prezydencka - Andrzej Duda i Agata Kornahuser-Duda - będą przebywać w Egipcie z trzydniową wizytą od niedzieli do wtorku.

Zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie prezydenckiej kancelarii, w niedzielę o godz. 16.55 Andrzej Duda złoży wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Kairze. O godz. 18.30 prezydent z małżonką spotkają się z przedstawicielami Polonii w Ambasadzie RP w Kairze; zaplanowane jest wystąpienie głowy państwa.

W poniedziałek o godz. 11 polska para prezydencka zostanie oficjalnie powitana przez prezydenta Egiptu Abdela-Fattaha al-Sisiego z małżonką na Dziedzińcu Pałacu Ittihadiya w Kairze. Na godz. 11.15 zaplanowane są rozmowy obydwu prezydentów "w cztery oczy", a następnie o godz. 11.45 odbędą się rozmowy delegacji pod przewodnictwem Andrzeja Dudy oraz Abdela-Fattaha al-Sisiego. O godz. 12.30 - w obecności przywódców - odbędzie się ceremonia podpisania dokumentów; kwadrans później przewidziane są oświadczenia prezydentów dla przedstawicieli mediów.

Na godz. 13.15 zaplanowane jest oficjalne śniadanie wydane przez egipskiego prezydenta z okazji wizyty w Andrzeja Dudy w Egipcie. O godz. 14.40 polska para prezydencka spotka się z patriarchą Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego Tawadrosem II.

W poniedziałek prezydent spotka się również z premierem Egiptu Mustafą Madbulim. Rozmowa odbędzie się o godz. 15.40. Z kolei o godz. 16.00 polski prezydent oraz premier Egiptu otworzą Polsko-Egipskie Forum Gospodarcze; planowane jest wystąpienie Andrzeja Dudy.

We wtorek o godz. 11 para prezydencka spotka się z wielkim imamem Al-Azharu Ahmedem al-Tajebem. O godz. 12.30 prezydent spotka się z przedstawicielami polskich mediów. Z kolei na godz. 15.00 tego dnia zaplanowane jest złożenie wieńca na cmentarzu Wspólnoty Narodów w Heliopolis.

Jak powiedział PAP wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik, "w rozmowach zarówno z prezydentem, jak i premierem Egiptu poruszone zostaną tematy trudne dla naszych partnerów, czyli tematy żywnościowe". "Wiemy, że Egipt jest całkowicie uzależniony od importu z Ukrainy i Rosji, i poszukuje form wsparcia" - podkreślił Ćwik.

Zaznaczył, że Polska może wspierać Ukrainę w eksporcie produktów rolnych. "Takie działania i próby podejmuje ministerstwo infrastruktury, które rozmawia na temat możliwości współpracy polskich kolei z kolejami ukraińskimi. Mówi się wstępnie o utworzeniu jakiejś spółki specjalnej, która będzie zajmować się eksportem zboża z Ukrainy do innych krajów na świecie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie całościowo wesprzeć Ukrainy, bo ilości zalegającego zboża i możliwości przeładunkowe w Polsce są ograniczone, ale myślę, że ten wątek na pewno pojawi się w rozmowach" - powiedział minister.

Z kolei na egipsko-polskim forum gospodarczym - mówił Ćwik - poruszony zostanie m.in. temat importu gazu skroplonego z Egiptu. "Nie mamy na dzisiaj żadnych umów z Egipcjanami, ale dywersyfikacja dostaw gazu to jeden z ważnych tematów. Rozpoczęcie dyskusji wokół ewentualnej współpracy w tym zakresie także będzie możliwe" - zapowiedział.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch mówił na początku tygodnia na antenie RMF FM, że wizyta prezydenta Dudy w Egipcie będzie w jakimś stopniu poświęcona sprawie Ukrainy, ponieważ Egipt jednym z głównych odbiorców pszenicy z Ukrainy. Kumoch dodał, że podczas niedawnej wizyty w Kijowie prezydent rozmawiał też o tym, co może przekazać Egipcjanom w imieniu Ukraińców.

Prezydent podczas piątkowej gali konkursu AgroLiga 2021, podkreślił, że niewykluczone, że Polska włączy się do walki z plagą głodu na świecie, jeśli eksport płodów rolnych z Ukrainy nie zostanie wznowiony.

Walka z głodem na świecie

"Dzisiaj włączamy się prawdopodobnie do walki z plagą głodu na świecie. Być może, że państwa płody rolne, to co w tym roku zbierzecie państwo z pól, trafi do Afryki, do Ameryki Południowej, do wielu innych miejsc, gdzie będzie ratowało życie" - powiedział prezydent Duda. "Wojna, która teraz toczy się za naszą granicą na Ukrainie może spowodować ogromny kryzys żywnościowy na świecie, to problem tego, że Ukraina na wielu rynkach stanowiła fundament importu zboża, oleju słonecznikowego, wielu innych produktów rolnych"

- dodał prezydent.