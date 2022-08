Prezydent podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych

Autor: PAP

Data: 18-08-2022, 18:54

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych, zmieniającą formułę stabilizującej reguły wydatkowej – podała w czwartek kancelaria prezydenta.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych /fot. prezydent.pl

Akty prawne podpisane przez Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta RP. Jak wskazano w komunikacie kancelarii prezydenta, ustawa ma na celu m.in. dostosowanie formuły stabilizującej reguły wydatkowej do obecnej sytuacji makroekonomicznej.

Zmiana sposobu obliczania SRW to krok w kierunku osiągnięcia większej spójności z linią wyznaczoną przez KE. Dzięki tej zmianie uniknęliśmy wprowadzania w okresie przejściowym nowych, skomplikowanych rozwiązań w ustawie o finansach publicznych - powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska cytowana w czwartkowym komunikacie Ministerstwa Finansów.

Gwałtowne zmiany ekonomiczne

Jak podało MF, z uwagi na bezprecedensowe szoki o charakterze globalnym wywołane inwazją Rosji na Ukrainę, znaczące wzrosty cen energii, dalsze zakłócenia w łańcuchach dostaw, co w efekcie przyczyniło się do wysokiej dynamiki cen, powstały znaczące rozbieżności pomiędzy rzeczywistą inflacją a celem inflacyjnym NBP. Resort przypomniał także, że z końcem maja Komisja Europejska uznała za potrzebne utrzymanie ogólnej klauzuli wyjścia do końca 2023 roku.

Utrzymanie obowiązującej formuły SRW prowadziłoby do znacznego ograniczenia wydatków i uniemożliwiłoby m.in. kontynuowanie niezbędnych działań związanych z łagodzeniem gospodarczych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę - stwierdzono w komunikacie MF.

Resort wskazał, że poza zastąpieniem wskaźnika celu inflacyjnego RPP średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), do ustawy została wprowadzona klauzula inwestycyjna na rok 2023.

Zmiany w wydatkach publicznych

"Zaproponowany w ustawie sposób ujmowania wydatków inwestycyjnych sprawi, że w ramach wyznaczonych limitów będzie możliwość zwiększania wydatków inwestycyjnych, bez zmniejszania pozostałych wydatków objętych stabilizującą regułą wydatkową" - podał MF.

Kolejną zmianą jest włączenie NFOŚiGW do zakresu SRW z uwagi na zachowanie spójności ze zobowiązaniami Polski podjętymi w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności.

"Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dz. U. i zostanie zastosowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023" - podało MF.