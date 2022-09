Prezydent: Rosja wywołuje kryzysy żywnościowy i energetyczny, by zmusić do akceptacji syt. w Ukrainie

Autor: PAP, AK

Data: 07-09-2022, 19:06

Kryzysy energetyczny i żywnościowy są wywoływane przez Rosję z premedytacją; to sposób na zmuszenie świata, by zaakceptował okupację Ukrainy; nie wolno się na to zgodzić - podkreślił prezydent Andrzej Duda po spotkaniu w środę z przywódcą Wybrzeża Kości Słoniowej Alassane Ouattarą. Zwracał przy tym uwagę, że przebijająca się w afrykańskich mediach rosyjska propaganda to kłamstwo.

Andrzej Duda uważa, że Rosja specjalnie podsyca problemy z żywnością i energią, żeby zmusić inne państwa do akceptacji wojny na terenie Ukrainy/ fot. PAP

Wybrzeże Kości Słoniowej to drugi, po Nigerii, przystanek prezydenta RP w podróży po Afryce Zachodniej, gdzie rozmawia na temat dostaw surowców energetycznych do Polski, rosyjskiego szantażu żywnościowego i rosyjskiej propagandy. Duda odwiedzi jeszcze Senegal.

W największym mieście Wybrzeża Kości Słoniowej Abidżanie prezydent Duda rozmawiał z przywódcą tego kraju Alassane Ouattarą. Na wspólnej konferencji prasowej relacjonował, że rozmowy stworzyły świetną perspektywę współpracy między obydwoma krajami.

Andrzej Duda z wizytą w Wybrzeżu Kości Słoniowej

Duda wyraził zadowolenie, że jako pierwszy polski prezydent odwiedził Wybrzeże Kości Słoniowej, które - jak mówił - "w tej chwili tak znakomicie się rozwija i ma przed sobą świetną perspektywę rozwojową, co oznacza również świetną perspektywę potencjalnej kooperacji biznesowej i politycznej na przyszłość" .

"Chcemy zacieśniać współpracę z Wybrzeżem Kości Słoniowej w zakresie rolnictwa, nowoczesnych technologii, współpracy energetycznej - tak wydobywczej, jak i eksportu surowców energetycznych - a także nauki, techniki" - powiedział prezydent.

Podczas konferencji Duda mówił także o sytuacji Ukrainy. Podkreślił, że nie ma wątpliwości, iż ogromne doświadczenie prezydenta Ouattary "pozwala również w sposób bardzo zgodny z rzeczywistością spojrzeć na sprawę rosyjskiej napaści na Ukrainę, ocenić ją i w sposób odpowiedni do rzeczywistej sytuacji prowadzić politykę państwa". Prezydent podziękował również iworyjskiemu przywódcy za wsparcie, które Ukraina otrzymała ze strony Wybrzeża Kości Słoniowej w ostatnich miesiącach w organizacjach takich jak ONZ.

Andrzej Duda sytuacji w Ukrainie

Duda podkreślił, że Ukraina została nagle i bez wypowiedzenia wojny napadnięta przez Rosję na pełną skalę. Zaznaczył, że dla Polaków to przede wszystkim oznaczało "przyjęcie natychmiastowej potężnej, nienotowanej nigdy do tej pory w naszych dziejach fali uchodźców, ludzi, którzy uciekali przed wojną, ratowali swe życie i szukali schronienia w Polsce".

Jak wskazał, polską granicę na przestrzeni ostatnich miesięcy przekroczyło ponad 5 mln ludzi z Ukrainy, zaś w pierwszych tygodniach wojny były to dziennie setki tysięcy uchodźców z Ukrainy. "Przejścia były całkowicie otwarte" - podkreślił Duda. Dodał, że Polska po prostu otworzyła granice, by ci ludzie mogli uciec.

Prezydent zwracał uwagę, że w afrykańskich mediach przebija się rosyjska propaganda, która próbuje obarczyć winą za zainicjowanie wojny na Ukrainę, kraje Europy Zachodniej i Stany Zjednoczone. "Jako świadek tych wszystkich zdarzeń, które mają miejsce na Ukrainie mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć: propaganda rosyjską to absolutne kłamstwo. Rosja zaatakowała Ukrainę bez żadnego obiektywnego powodu, nie była w żaden sposób sprowokowana" - oświadczył Duda.

Stwierdził, że Rosja chce Ukrainę zniewolić, zagarnąć ukraińskie terytorium, dobra naturalne, okupować to państwo i podporządkować sobie Ukrainę i naród ukraiński. "Dlatego Ukraińcy się bronią, bo nie chcą być częścią Rosji" - dodał.

"Przez tę wojnę cierpi cały świat. To kwestia wzrastających cen, inflacji, kryzysu żywnościowego i energetycznego, tego, że mamy gigantyczny wzrost kosztów energii, zarówno gazu, jak i energii elektrycznej i ropy naftowej" - mówił prezydent.

Ocenił, że kryzysy energetyczny i żywnościowy są przez Rosję wywoływane z premedytacją. "To sposób na zmuszenie świata do tego, by zaakceptował okupację Ukrainy. Nie wolno się na to zgodzić" - oświadczył Duda.

Prezydent Ouattara zapewnił, że jego kraj jest gotowy nieść wsparcie i angażować się na rzecz wysiłków wspólnoty międzynarodowej zmierzających do rozwiązania tego konfliktu w drodze dialogu. "Chodzi o to, żeby obie strony wróciły do pokoju i wzajemnego zaufania, ale z poszanowaniem właściwych granic ukraińskich" - dodał.

Przywódca Wybrzeża Kości Słoniowej przyznał, że martwi go wpływ wojny na światową gospodarkę. "Potworne skutki dotkną również kraje afrykańskie, dlatego myślę, że powinniśmy domagać się większego wsparcia" - mówił.