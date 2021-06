Producenci mięsa i kawy nagrodzeni w konkursie „Teraz Polska”

Wśród laureatów Konkursu „Teraz Polska” reprezentujących branżę spożywczą znalazło się w tym roku dwóch reprezentantów - Zakłady Mięsne „Dobrosławów” Henryk Amanowicz oraz Przedsiębiorstwo Handlowe MB Monika Brochocka.

Konkurs „Teraz Polska” od ponad 30 lat wyróżnia najlepsze polskie produkty i usługi. Dotychczas wzięło w nim udział 5 tys. polskich firm reprezentujących wszystkie branże krajowej gospodarki.

Wśród blisko 800 laureatów są zarówno duże polskie przedsiębiorstwa z sukcesami eksportowymi, jak i małe firmy rodzinne.

Mimo, że od kilku lat można zaobserwować wyraźny trend na innowacje i wysoką technologię, wśród nagrodzonych nie brakuje przedsiębiorstw z branży spożywczej, a w tym producentów wyrobów tradycyjnych.

Od kilku lat badania rynku wyraźnie wskazują, że polski konsument jest patriotą. Chętnie i często sięga po krajowe produkty spożywcze i świadomie wspiera polską gospodarkę. Moda na patriotyzm konsumencki dodatkowo przybrała na sile po ogłoszeniu pandemii koronawirusa. Wielu polskich konsumentów zrozumiało, że ich jednostkowe decyzje zakupowe mają realny wpływ na kondycję krajowej gospodarki i PKB.

Godło „Teraz Polska” od ponad 30 lat pomaga klientom zlokalizować na półkach sklepowych polskie towary najwyższej jakości. Ten biało-czerwony emblemat należy do najefektywniejszych znaków promocyjnych - ponad 70% respondentów uważa, że produkty nim oznaczone charakteryzują się wysoką jakością, są nowoczesne oraz posiadają atut krajowego pochodzenia. – Polacy wybierają produkty oznaczone Godłem „Teraz Polska”, bo są świadomymi konsumentami i wiedzą, że to jest najlepsze dla nich, dla ich rodzin i dla całej polskiej gospodarki. Polacy, co również wynika z badań, są świadomymi patriotami i pocieszające jest, że dotyczy to wszystkich pokoleń, w tym również ludzi młodych – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Branża spożywcza nagrodzona

Wśród laureatów Konkursu „Teraz Polska” reprezentujących branżę spożywczą znalazło się w tym roku dwóch reprezentantów:

- Zakłady Mięsne „Dobrosławów” Henryk Amanowicz, nagrodzone za boczek Henryka i szynkę Henryka;

- Przedsiębiorstwo Handlowe MB Monika Brochocka, nagrodzone za kawę mieloną bezkofeinową z korzenia mniszka lekarskiego.

Zakłady Mięsne „Dobrosławów” Henryk Amanowicz to polska firma rodzinna z ponad dwudziestopięcioletnią tradycją w branży mięsnej. Jeden z największych pracodawców na terenie województwa lubelskiego. Od 2005 roku buduje sieć sklepów firmowych. Zdaniem Henryka Amanowicza, tajemnicą sukcesu nagrodzonych produktów jest świeże mięso wysokiej jakości, pozyskane wyłącznie z krajowego chowu, peklowanie z zastosowaniem oryginalnej mieszanki przypraw i aromatów. Niepowtarzalne walory smakowe i niezmiennie wysoka jakość sprawiają, że wyroby te cieszą się rosnącym zainteresowaniem klientów.

Przedsiębiorstwo Handlowe MB Monika Brochocka na podstawie swoich doświadczeń w produkcji kawy ziarnistej pod nazwą Siedlecka Manufaktura Kawy podjęło się wprowadzenia na polski rynek bezkofeinowej kawy z korzenia mniszka lekarskiego, który od dawna jest doceniany w zielarstwie w Ameryce, Azji, a także w Europie. W 2020 roku w Urzędzie Patentowym RP został zastrzeżony znak „Polski Mniszek” oraz proces technologiczny nowej kawy o wielu właściwościach prozdrowotnych. Kawa z mniszka lekarskiego zawiera wiele cennych pierwiastków, poprawia odporność i metabolizm, reguluje pracę wątroby, przemianę materii i detoksykację organizmu oraz wspiera leczenie infekcji dróg moczowych.

W ubiegłych edycjach Konkursu „Teraz Polska” nagrodzono wiele firm z branży spożywczej. Biało-czerwone godło zdobyli między innymi: Suempol, Taurus, SM Strzałkowo, SM Lazur, Piekarnia Złoty Kłos, Maspex.