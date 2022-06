Projekty transportowe otrzymały 1,27 mld euro dofinansowania

Autor: PAP

Data: 29-06-2022, 16:46

Projekty transportowe jak budowa drogi ekspresowej S19 przy granicy ze Słowacją (Via Carpatia) oraz prace na liniach kolejowych E30 i E65 na terenie województwa śląskiego, otrzymały 1,27 mld euro dofinansowania - poinformowało w środowym komunikacie ministerstwo infrastruktury.

Projekty transportowe otrzymały 1,27 mld euro dofinansowania /fot. Shutterstock

Wsparcie projektów drogowych

Projekty te otrzymały wsparcie w ramach pierwszego konkursu z instrumentu Łącząc Europę (CEF) z perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

"Polskie projekty transportowe otrzymały łącznie 1,27 mld euro dofinansowania z CEF. W ten sposób kolejny raz potwierdzone zostało znaczenie szlaku Via Carpatia dla rozwoju europejskiej sieci transportowej. Naszym priorytetem pozostają również połączenia kolejowe na osi północ-południe. Unijne dofinasowanie zostało przyznane na modernizację połączenia pomiędzy Katowicami i Republiką Czeską - powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Transport transgraniczny

W komunikacie podano, że transgraniczny projekt drogowy, zgłoszony we współpracy ze Słowacją, będzie realizowany przy wsparciu środków unijnych i budżetu państwa. Wkład CEF w realizację odcinka S19 Miejsce Piastowe - Dukla - Barwinek to 327 mln euro, co stanowi 66 proc. wartości inwestycji.

Jak poinformował resort infrastruktury, na projekty kolejowe wsparcie, w wysokości 937 mln euro, uzyskała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Dofinansowanie w wysokości 85 proc. inwestycji uzyskały projekt dla odcinka Będzin - Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice i projekt dla odcinka Tychy - Most Wisła.

CEF to instrument finansowy zarządzany przez Komisję Europejską, która dokonuje wyboru projektów do dofinansowania w wyniku ogłaszanych konkursów. Tylko najważniejsze w skali całej UE projekty, w dodatku konkurencyjne wobec zgłoszeń z innych państw członkowskich, mają szansę otrzymać dofinansowanie. CEF wspiera trzy obszary: sieć transportową, energetyczną oraz telekomunikacyjną.