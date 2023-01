Biznes i technologie

Prosumenci zużywają średnio jedynie 20 proc. prądu ze swoich instalacji

Autor: PAP

Data: 26-01-2023, 16:50

Prosumenci zużywają średniorocznie jedynie około 20 procent prądu ze swoich domowych instalacji fotowoltaicznych; reszta wytworzonej w nich energii trafia do sieci dystrybucyjnej - wynika z analiz grupy Tauron. Energetycy zachęcają wytwórców prądu ze słońca, by zużywali go więcej.

