Przedsiębiorcy boją się transformacji cyfrowej

65 proc. polskich przedsiębiorców ma obawy związane z transformacją cyfrową - pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez Kantar na zlecenie Future.Company. Aż 40 procent ankietowanych obawia się kosztów zmian.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 08-06-2021, 10:07

65 proc. polskich przedsiębiorców ma obawy związane z transformacją cyfrową fot. pixabay.com/Buffik

Dwie trzecie polskich przedsiębiorców boi się transformacji cyfrowej

W kontekście pandemii często podnoszono argument, że wymusiła ona przyspieszenie transformacji cyfrowej. Zebrane przez wchodzącą na rynek firmę Future.Company dane pokazują jednak, że większość przedsiębiorców ma obawy związane z tym procesem.

Osoby na najwyższych szczeblach decyzyjnych spytano o obawy związane z przeprowadzeniem transformacji cyfrowej, mieli oni więcej niż jedną odpowiedź do wyboru. W sumie aż 65 proc. respondentów przyznało, że je ma.

Najwięcej, bo aż 43 proc. ankietowanych oświadczyło, że ich strach budzą koszty związane ze zmianami. 10 proc. ma wątpliwości co do swojej wiedzy w tym zakresie, a 8 proc. obawia się, że może ona nie mieć sensu w ich branży.



Obawa przed kosztami zmian może częściowo wyjaśniać, dlaczego jak pokazują dane Future.Company aż 97 proc. polskich przedsiębiorstw nie zakończyło transformacji cyfrowej, a w niemal trzech czwartych przypadków nie jest ona nawet w stadium zaawansowanym – i to pomimo pandemii. Bojąc się wydatków, firmy zwlekały z podjęciem działań, licząc, że uda się przeczekać najgorsze, a powrót do normalności będzie powrotem do starego sposobu prowadzenia interesów.

Brak odwagi to gorsze efekty

- Obawy przed kosztami transformacji cyfrowej mogą powodować, że przedsiębiorcy będą decydować się na półśrodki tam, gdzie nie warto oszczędzać. To z kolei może się przełożyć na jakość transformacji. Mówiąc wprost: z powodu obaw przed kosztami, transformacja może nie przynieść oczekiwanych efektów - komentuje Andy Woynarowski, współzałożyciel i partner w Future.Company.

W badaniu zapytano respondentów również o korzyści płynące z transformacji, umożliwiając wybór więcej niż jednej odpowiedzi. 71 proc. uznało, że transformacja cyfrowa przełoży się na zwiększenie efektywności działania całej organizacji. Dla 30 proc. ankietowanych, spodziewana korzyść to zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Jedna piąta antycypuje łatwiejsze zwiększenie skali operacji a 19 proc. spodziewa się zmiany kultury organizacji na bardziej nowoczesną. Jedynie 16 proc. respondentów ma nadzieję na zwiększenie sprzedaży. Tylko co dziesiąty widzi w transformacji cyfrowej szansę na podniesienie kompetencji swoich pracowników.

Cyfrowa transformacja to szansa

- Powyższe wyniki pokazują, że transformacja cyfrowa nie jest traktowana jako inwestycja w ludzi i ich kompetencje, i w dużym stopniu ogranicza się do kwestii technologicznych – komentuje Iza Klat, współzałożycielka i partnerka w Future.Company.

Organizatorzy badania podejrzewają, że odpowiedzi dotyczące zwiększenia skali operacji oraz zwiększenia sprzedaży wraz z danymi dotyczącymi obaw o koszty zmian mogą być wynikiem błędnego postrzegania transformacji cyfrowej.

- Transformacja cyfrowa jest koniecznym krokiem w rozwoju firm, ponieważ wymaga jej zmieniająca się rzeczywistość. Mimo to, należy ją traktować jako inwestycję, która się zwróci, a nie obowiązkowe obciążenie budżetu organizacji – podsumowuje Olgierd Cygan, współzałożyciel i partner w Future.Company.

Badanie „Stan transformacji cyfrowej w Polsce” zostało przeprowadzone metodą CATI na próbie 100 osób z najwyższych szczebli menedżerskich średnich przedsiębiorstw. Z badania wykluczono m.in. administrację publiczną, szkolnictwo oraz przemysł wydobywczy.

Future.Company to projekt skoncentrowany na wsparciu liderów biznesu w procesie transformacji cyfrowej.