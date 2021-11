Przedsiębiorcy chcą obowiązkowych szczepień

W środę szef Hiszpańskiej Konfederacji Stowarzyszeń Przedsiębiorców (CEOE) Antonio Garamendi wezwał rząd Pedro Sancheza do wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi.

Autor: PAP

Data: 17-11-2021, 16:36

Hiszpańscy przedsiębiorcy chcą obowiązkowych szczepień / fot. unsplash

47-milionowa Hiszpania należy do światowej czołówki pod względem odsetka zaszczepionych osób. Podwójną dawkę przyjęło do środy ponad 89 proc. mieszkańców, a co najmniej jedną - blisko 90 proc.

Apel przedsiębiorców o obowiązkowe szczepienia

Tymczasem w środę szef Hiszpańskiej Konfederacji Stowarzyszeń Przedsiębiorców (CEOE) Antonio Garamendi wezwał rząd Pedro Sancheza do wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi.

Wskazał też, że osoby odmawiające przyjęcia szczepionek przeciw Covid-19 powinny wraz ze zbliżaniem się kolejnej fali infekcji zostać przymusowo izolowane, aby nie przyczyniać się do rozpowszechniania pandemii.