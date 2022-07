Przedsiębiorcy coraz bardziej obawiają się skutków wojny

Z Barometru EFL na III kwartał br. wynika, że każdy kolejny dzień wojny w Ukrainie potęguje pesymizm polskich przedsiębiorców. Niemal połowa przedstawicieli sektora MŚP (46%) spodziewa się pogorszenia kondycji ich branży w najbliższych 6 miesiącach w kontekście obecnej sytuacji polityczno-społeczno-gospodarczej.

Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL /fot. EFL

Wojna nasila pesymistyczne nastroje biznesu

Kwartał wcześniej pesymizm wyrażał co trzeci zapytany (31%). Na działalność 63% MŚP wojna w Ukrainie ma niekorzystny wpływ, w przypadku 35% - neutralny. Co ciekawe, przedsiębiorcy coraz mniej boją się pandemii COVID-19. Obecnie 31% firm wskazuje na negatywny wpływ koronawirusa na ich działalność, kwartał wcześniej było to 54%.

- Im dłużej trwa wojna, jaką Rosja wypowiedziała Ukrainie, tym większa niepewność wśród polskich przedsiębiorców. Nie wiemy, co wydarzy się w najbliższych miesiącach, kiedy ten straszny konflikt się skończy i jakie „żniwo” jeszcze przyniesie. Do tego mamy wewnętrzne problemy jak bardzo wysoka inflacja, podwyżki stóp procentowych, rosnące ceny paliw, które w ogromnym stopniu kształtują sytuację polskich firm i ich plany na przyszłość. Także z innych krajów Unii Europejskiej płyną sygnały, że sytuacja gospodarcza powoli się pogarsza. Brak przysłowiowego światełka w tunelu powoduje, że trudno jest komukolwiek dawać optymistyczne prognozy – powiedział Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Koronawirus już nie taki straszny…

Z Barometru EFL na III kwartał, który został zrealizowany na przełomie czerwca i lipca br. wynika, że negatywna moc sprawcza koronawirusa jest coraz słabsza. 31% firm wskazuje na negatywny wpływ pandemii na ich działalność (6,3% ocenia, że ma ona wpływ zdecydowanie niekorzystny, a kolejne 24,2% - raczej niekorzystny). W opinii aż 67% MŚP COVID-19 jest neutralny biznesowo. To zdecydowania bardziej optymistyczne wskaźniki niż w poprzednim pomiarze. W II kwartale br. 54% wskazało na negatywny wpływ koronawirusa na prowadzoną działalność (18,3% ocenia, że ma ona wpływ zdecydowanie niekorzystny, a kolejne 35,5% - raczej niekorzystny), a 43% na neutralny.

… ale wojna coraz bardziej

63% firm wskazuje na negatywny wpływ wojny na ich działalność – 21% ocenia, że ma wpływ zdecydowanie niekorzystny, a kolejne 42% - raczej niekorzystny. 35% MŚP liczy, że to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą w ogóle nie wpłynie na ich biznesy. Kwartał wcześniej grupa pesymistów była mniej liczna (59%), podobniej mniej było przedsiębiorców, którzy wskazali na neutralność konfliktu za wschodnią granicą (38%).

EFL po raz kolejny zapytał także przedsiębiorców z sektora MŚP, czy w kontekście obecnej sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej, sytuacja w ich branży w ciągu najbliższych 6 miesięcy poprawi się, pogorszy czy pozostanie bez zmian. W porównaniu z pierwszym i drugim tegorocznym pomiarem (realizowanym w styczniu i kwietniu 2022 roku) w III kwartale br. widoczny jest dużo większy pesymizm. Tylko 6% przedsiębiorców ocenia, że sytuacja się poprawi, 33%, że pozostanie bez zmian, a 46% zapytanych jest zdania, że się pogorszy. W kwietniu br. 8% firm liczyło na poprawę sytuacji, 45% na brak zmian, a 31% zapytanych obawiało się jej pogorszenia.

Biorąc pod uwagę wielkość firmy, największy pesymizm notuje się wśród firm mikro. 55% z nich wskazuje na pogorszenie kondycji branży – w poprzednim pomiarze było to 38%, podczas gdy na poprawę wskazuje jedynie 6%. W przypadku firm małych 45% spodziewa się pogorszenia sytuacji, zaś co trzeci z przedsiębiorców nie spodziewa się zmiany. W przypadku firm średnich dominuje odsetek tych, którzy nie spodziewają się zmian (49%), a 35% obawia się gorszego scenariusza.