Przedsiębiorcy drżą o ceny ogrzewania, prądu i gazu

Autor: oprac. OW

Data: 01-09-2022, 13:03

Jeżeli ceny ogrzewania, prądu i gazu wzrosną o kilkaset procent, to inflacji już nic nie zatrzyma - komentuje Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie.

Przedsiębiorcy drżą o ceny mediów jesienią, fot. shutterstock

Przedsiębiorcy zmartwieni inflacją

- Najnowszy odczyt inflacji zaskoczył nawet największych pesymistów – mówi prof. Aneta Zelek, ekonomistka z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Trudno nie odnieść wrażenia, że przedsiębiorcy spodziewali się, że inflacja zacznie się stabilizować na poziomie ok. 15%, a potem zacznie spadać. Niestety ostatnie wskaźniki biją kolejne rekordy. – Przedsiębiorcy szykują się na trudny sezon jesienny. Przed nami czas podwyżek cen prądu, gazu, surowców. Wzrost inflacji będzie niestety odczuwalny dla wszystkich, w tym dla konsumentów – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej.

– Nie obserwujemy na Pomorzu Zachodnim póki co gospodarczej stagnacji, ale obserwujemy rosnący niepokój przedsiębiorców. Wiele firm nawet w czasie pandemii nie wprowadzała tak daleko idących planów oszczędnościowych jak teraz – mówi Hanna Mojsiuk.

Dalszy wzrost kosztów

16,1% inflacji, czyli wzrost względem lipca 2022 to rozczarowanie dla ekonomistów oraz dla przedsiębiorców. Taki wzrost w przede dniu rozpoczęcia sezonu jesiennego jest zwiastunem dalszego wzrostu kosztów działania dla przedsiębiorców.

- Rośnie niepokój i rośnie frustracja wśród przedsiębiorców. W wielu sektorach gospodarki przedsiębiorcy postawieni są pod ścianą i muszą decydować jak jeszcze obniżać koszty, by nie obniżać jakości usług i produktów, a jednocześnie unikać wzrostu cen. W wielu przypadkach jest to niemożliwe. Galopada inflacji jest zatrzymywana w sposób nieskuteczny, czego dowodem jest kolejny miesiąc wzrostów mimo zapowiadanej stabilizacji – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej.

Jesień szykuje się jako trudny czas. Przedsiębiorcy obawiają się przede wszystkim drastycznych wzrostów cen prądu i ogrzewania.

– Przedsiębiorcy drżą gdy otwierają koperty z rachunkami za prąd i za ogrzewanie czy za gaz. Ceny mediów będą najważniejszym, gospodarczym tematem jesieni. Jeżeli wzrosty będą wynosić kilkaset procent, a takie są obawy, to inflacji już nic nie zatrzyma – mówi Hanna Mojsiuk.

Prof. Aneta Zelek: ziszcza się scenariusz stagflacyjny

Sierpniowy wstępny odczyt inflacji wg GUS zaskoczył nawet największych pesymistów, a optymistów, którzy ogłaszali już koniec wzrostu dynamiki cen sprowadził na ziemię.

- Nadal dynamicznie drożeją żywność i energia, a te ostatnie – jak wiadomo – są wyjątkowo inflacjogenne. Choć dla portfela Kowalskiego podstawowe znaczenie mają wzrosty cen w poszczególnych grupach dóbr i usług, to dla oceny makroekonomicznej ważniejszy jest odczyt tzw. inflacji bazowej, a ona rośnie najszybciej. Wszystko wskazuje na to, że na wyhamowanie inflacji przyjdzie nam jeszcze poczekać. Przed nami turbodoładowanie związane z cenami nośników energii. Nikt nie ukrywa, że podwyżki taryf na energię elektryczną, gaz i ciepło sieciowe mają nam dokuczyć w I kwartale 2023 i najprawdopodobniej podbiją wyniki pomiaru CPI. Oznacza to, że na początku roku możemy zobaczyć kolejny, tzw. wtórny szczyt inflacji przewyższający nawet aktualne odczyty – prognozuje prof. Aneta Zelek w analizie przygotowanej dla Północnej Izby Gospodarczej.

- Inflacja wymknęła się już dawno spod kontroli. Jej wyhamowanie nie będzie łatwe. Ziszcza się czarny scenariusz stagflacyjny. W najbliższej perspektywie grozi nam dalszy wzrost cen w warunkach spowolnionego wzrostu gospodarczego. Dane za II kwartał 2022 już potwierdzają recesję techniczną. To bardzo złe wieści, wszak stagflacja jest jeszcze trudniejsza do wyleczenia niż czysta inflacja – dodaje prof. Zelek.