W pierwszym półroczu 2022 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej osób prowadzących księgi rachunkowe były wyższe od uzyskanych rok wcześniej - informuje GUS.

Przedsiębiorstwa: Sprzedaż mocno w górę, fot. shutterstock

Wyższa sprzedaż

Wynik finansowy przedsiębiorstw ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł w pierwszym półroczu 2022 r. 169,8 mld zł i był wyższy o 50 proc. niż w pierwszym półroczu 2021 roku - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów stanowi różnicę między przychodami netto osiągniętymi ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów a kosztami poniesionymi na ich uzyskanie (kosztami sprzedanych produktów, towarów i materiałów).

Według GUS wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 4,7 mld zł i był niższy o 16,1 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano pogorszenie wyniku na operacjach finansowych (7,9 mld zł wobec 8,4 mld zł w analogicznym okresie ub. roku).

Z kolei wynik finansowy brutto wyniósł 182,4 mld zł (wobec 142,4 mld zł przed rokiem), a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 29,6 mld zł (wobec 22,2 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 152,8 mld zł i był wyższy o 27,1 proc. niż przed rokiem.

Zysk netto wyniósł 180,2 mld zł i był wyższy o 28,1 proc. od uzyskanego w pierwszym półroczu 2021 roku, a strata netto wyniosła 27,4 mld zł i zwiększyła się o 7,0 mld zł w skali roku. Zysk netto wykazało 73,9 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 74,0 proc. rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 86,7 proc. przychodów ogółem badanych przedsiębiorstw (wobec 87,1 proc. przed rokiem).

Rośnie eksport

Zgodnie z informacją GUS wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu badanych przedsiębiorstw wyniósł 93,2 proc. (wobec 93,0 proc. przed rokiem). Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zwiększył się z 5,8 proc. do 6,5 proc. Wskaźnik rentowności obrotu brutto zmniejszył się z 7,0 proc. do 6,8 proc., a wskaźnik rentowności obrotu netto z 5,9 proc. do 5,7 proc.

Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 37,8 proc. wykazało w pierwszym półroczu 2022 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport (podobnie jak w analogicznym okresie poprzedniego roku).

Poziom przychodów ze sprzedaży na eksport był o 28,2 proc. wyższy niż rok wcześniej. Udział tych przychodów w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zmniejszył się z 24,5 proc. do 23,6 proc. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 79,6 proc. przedsiębiorstw wobec 80,8 proc. przed rokiem. Większość podstawowych relacji ekonomiczno-finansowych eksporterów uległa pogorszeniu, ale nadal była lepsza niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw.

W pierwszym półroczu 2022 roku nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 83,8 mld zł i były (w cenach stałych) o 5,6 proc. wyższe niż przed rokiem. Nakłady na wartości niematerialne i prawne wyniosły 7,7 mld zł i były o 27,6 proc. wyższe niż przed rokiem.

Lepsze wyniki finansowe firm

Jak poinformował GUS, w pierwszym półroczu 2022 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej osób prowadzących księgi rachunkowe były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Przychody ogółem były wyższe o 32,2 proc. od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 32,5 proc. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły w skali roku o 32,7 proc., a koszty tej działalności o 31,7 proc.

W publikacji GUS przedstawiono dane o przychodach, kosztach i wynikach finansowych oraz aktywach obrotowych, zobowiązaniach i nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych (jednostek prawnych) prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej osób.