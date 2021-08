Przekop Mierzei Wiślanej już ożywia gospodarczo najbliższe tereny

Ceny nieruchomości na terenach w pobliżu przekopu Mierzei Wiślanej w ostatnim czasie wzrosły nawet 10-krotnie - poinformował wojewoda pomorski Dariusz Drelich podczas debaty poświęconej przekopowi, która w piątek odbyła się w Gdyni podczas Forum Wizja Rozwoju.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich powiedział, że przekop Mierzei Wiślanej już przynosi pierwsze symptomy ożywienia gospodarczego. "Na terenach sąsiadujących z tą inwestycją są miejsca, gdzie ceny gruntów wzrosły 10-krotnie. Armatorzy już planują budowę jednostek, by przepływać przez kanał. Obecnie z Gdańska bardzo popularne są wycieczki statkami, by oglądać z wody tę inwestycję. Jak widać, przekop już daje nowe perspektywy" - powiedział Drelich.

Uczestniczący w spotkaniu wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki powiedział, że nie ma wątpliwości, iż przekop da całemu regionowi impuls rozwojowy. "Bezpośrednio skorzysta oczywiście Elbląg, ale też i mniejsze porty: Suchacz, Tolkmicko czy Frombork" - powiedział. Dodał, że bez wątpienia możliwość przepływania z Bałtyku do Elbląga przyciągnie wielu turystów, którzy będą dalej zwiedzać np. słynny w całym świecie Kanał Ostródzko-Elbląski, w którym statki na pewnych odcinkach "płyną po trawie", tj. są ciągnięte na specjalnych wózkach.

"Nasz region nadal nie w pełni wykorzystuje potencjał turystyczny, jaki w nim jest" - przyznał Chojecki. W jego ocenie pierwsze efekty wzmożonego ruchu turystycznego będzie można oglądać w 2023 roku, czyli już po wybudowaniu kanału. Wtedy to we Fromborku będzie celebrowany Rok Kopernikański, na pamiątkę 550 rocznicy urodzin astronoma. W ocenie wojewody warmińsko-mazurskiego wiele osób może przypłynąć do Fromborka właśnie korzystając z nowej drogi wodnej.

Chojecki dodawał, że równolegle z przekopem Mierzei prowadzonych jest w regionie wiele inwestycji drogowych i kolejowych, co w jego ocenie kompleksowo wpłynie na ożywienie gospodarcze Warmii i Mazur.

W dyskusji na temat przekopu podkreślano, że pomysł ten nie jest wcale nowy, takie propozycje pojawiały się na przestrzeni dziejów. Jednym z orędowników budowy nowej drogi wodnej był m.in. budowniczy Gdyni Eugeniusz Kwiatkowski.

Ekspert z Akademii Marynarki Wojennej Dariusz Bugajski przypomniał, że między Polską a Rosją wciąż obowiązuje porozumienie o korzystaniu z możliwości żeglugi przez Cieśninę Piławską. W jego ocenie po wybudowaniu kanału Polska nie powinna z tych możliwości rezygnować.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km. Samo przejście przez Zalew Wiślany wyniesie nieco ponad 10 km, po rzece Elbląg - także ponad 10 km, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny, będą miały 5 m głębokości.

Pierwsze jednostki mają przepłynąć przez nowy kanał żeglugowy w przyszłym roku, zaś docelowy kształt inwestycja uzyska w 2023 r.