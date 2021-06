Przez obniżke podatku ryczałtowego w firmach zostanie 4 mld zł

Dzięki obniżce podatku ryczałtowego w kieszeniach przedsiębiorców - posiadaczy "mikrofirm", zostanie 4 mld zł - wynika z wpisu na Twitterze ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego.

Autor: PAP

Data: 04-06-2021, 18:04

Tadeusz Kościński /fot. PTWP

"Na tzw. uldze Morawieckiego, czyli obniżce podatku ryczałtowego nie stracą przedsiębiorcy zarabiający do 10 tys. zł. Posiadacze +mikrofirm+ jak np. kosmetyczka, fryzjer, czy mechanik samochodowy zyskają na reformie - napisało w piątek na Twitterze Ministerstwo Finansów, cytując Kościńskiego. "W ich kieszeniach pozostaną 4 mld zł" - wyliczył minister.

W środę premier Mateusz Morawiecki, prezentując rozwiązania zawarte w tzw. Polskim Ładzie, oświadczył, że wszystkim przedsiębiorcom, zarabiającym do 10 tys. zł, którym nie opłaca się rozliczanie wg skali podatkowej lub podatku linowego, zostanie zaoferowany ryczałt, czyli podatek przychodowy.

Jak stwierdził wówczas Morawiecki, dla przedsiębiorców zarabiających do tej wysokości, ma propozycję zastanowienia się, czy nie lepiej przejść na ryczałt. Premier zapowiedział, że dla wielu zawodów kreatywnych, dla lekarzy czy pielęgniarek, którzy są na działalności, stawki zostaną obniżone z 17 proc. dla 14 proc. "Tym, którzy są na stawce 15 proc., np. dla informatyków, obniżamy stawki do 12 proc." - dodał Morawiecki.

Przypomniał także, że zostały podniesione limity przychodów, do których można rozliczać się ryczałtem do 2 mln euro.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.