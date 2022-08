Przyczyny zatrucia Odry nie da się ustalić? "To najgorszy scenariusz, ale możliwy"

Autor: PAP (op. AT)

Data: 16-08-2022, 17:50

W najgorszym przypadku może się zdarzyć, że przyczyny zatrucia Odry w ogóle nie uda się ustalić. Poszukiwane zanieczyszczenie może ulegać szybkiemu rozkładowi i w związku z tym może być niewykrywalne - powiedział Wolf von Tuempling z Centrum Badań Środowiskowych Helmholtza w Magdeburgu.

Jak szybko zregeneruje się Odra?

"Potrzeba czasu, aby w rzece zapanowała nowa równowaga" - wskazał von Tuempling, szef działu analizy wody i chemometrii w Centrum Badań Środowiskowych Helmholtza.

To, czy i jak szybko Odra się regeneruje, zależy również od rodzaju zanieczyszczeń - podkreśla RND, zauważając, że nadal nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do masowego wymierania ryb, a szczególnie uderzająca jest wysoka zawartość soli w rzece. Zbyt duża ilość soli może powodować "wysychanie" zwierząt, ponieważ ich organizmy są odwodnione. Władze muszą zbadać, czy jest to jedyna przyczyna.

Przyczyny zatrucia Odry nie da się ustalić?

"W najgorszym przypadku może się zdarzyć, że przyczyny w ogóle nie uda się ustalić" - powiedział von Tuempling. Poszukiwane zanieczyszczenie może ulegać szybkiemu rozkładowi i w związku z tym może być niewykrywalne. Fakt, że przyczyna wymierania ryb w Odrze nie jest jeszcze znana, nie ma nic wspólnego z ospałością władz ani naukowców - podkreśla badacz, przekonując, że "znalezienie przyczyny zanieczyszczenia jest niezwykle trudne".