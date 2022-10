Tegoroczne Forum Rynku Spożywczego i Handlu rozpocznie się od debaty inauguracyjnej poświęconej najnowszym i najważniejszym wyzwaniom stojącym przed sektorem spożywczym.

Przyszłość i możliwości w czasach kryzysu ważnym tematem na FRSiH 2022

Możliwości w czasie kryzysu

Głównymi tematami, wokół których będzie toczyć się debata inaugurująca pt. "Think Agile: Branża spożywcza zawsze zwinna", to scenariusze dla polskiej branży spożywczej na czas zawirowań geopolitycznych, konsekwencje drożejących surowców i wojny po sąsiedzku, unijnej polityki Zielony Ład, oraz przetasowania trendów biznesowych i konsumenckich: czyli rozwój w cieniu inflacji. Uczestnicy będą starali się dostrzec nowe możliwości w czasie kryzysu.

W ramach debaty odbędzie się rozmowy 1:1 z Jakubem Borowskim, głównym ekonomistą, Credit Agricole Bank Polska SA, oraz z Mariką Knorr, Head of Sustainability and Communication, CCL Label

Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Zapraszamy do rejestracji

Prelegenci sesji inauguracyjnej FRSiH 2022

Sesję inauguracyjną FRSiH 2022 będzie moderowała Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, dlahandlu.pl.

Udział wezmą Agata Bonikowska, dyrektor generalna, Polski Ogród Sp. z o.o.

Polski Ogród sp. z o.o. zatrudnia około 500 pracowników. W okresie skupu oraz przerobu warzyw i owoców (lipiec-grudzień) liczba ta zwiększa się o pracowników sezonowych. Swoje produkty dostarcza do handlu tradycyjnego, kanału sprzedaży nowoczesnej (sieci dyskontów, convenience, super- i hipermarketów) oraz do sektora Horeca.

Wśród prelegentów znajduje się Dominika Maison, President & Chief Science Partner, Maison & Partners, Katedra Psychologii Biznesu i Innowacji Społecznych, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski.

Adam Manikowski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający, Żabka Polska, największej polskiej sieci convenience, która obecnie ma blisko 9000 tysięcy sklepów, a aplikację sieci Żabka pobrało prawie 10 milionów Polaków. W skład grupy wchodzą również marka Maczfit, będąca liderem cateringu dietetycznego, firma Dietly.pl, platforma e-commerce oferująca możliwość porównywania, wyboru i zarządzania zamówieniami diet pudełkowych na terenie całej Polski oraz start-up Lite e-Commerce, którego zadaniem jest rozwijanie usług q-commerce i e-commerce poprzez aplikacje Jush i Delio.

Kacper Nosarzewski, członek zarządu, Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, partner, 4CF.

4CF jest częścią globalnej sieci ekspertów foresightu. Jako jedyna polska firma 4CF jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Futurystów (Association of Professional Futurists) – globalnej społeczności futurystów zaangażowanych w promocję strategicznego foresightu i demonstrację jego niezaprzeczalnej wartości dla firm i organizacji. Od prawie dziesięciu lat jest też częścią Foresight Educational and Research Network, organizacji zrzeszającej najlepsze na świecie firmy zajmujące się prognozowaniem długoterminowym i doradztwem. W 2009 r. 4CF założył polski oddział organizacji The Millennium Project – największego think-tanku foresightowego świata.

Paweł Nowak, prezes, Goodvalley, producent marki, Dolina Dobra. Zdaniem prezesa Nowaka, w branży mięsnej “biletem wstępu” od konsumenta jest bezdyskusyjne polskość. Konsumenci chętnie wybierają to co polskie i to właśnie polskość oraz lokalność cenią w produktach.

Marian Owerko, prezes zarządu, Bakalland SA. Bakalland łączy się z firmą Purella Superfoods i zmienia nazwę na FoodWell. - Stawiamy na żywność roślinną, prozdrowotną i funkcjonalną. To strategia długofalowa, ale oczywiście w jedności siła, również tej biznesowej. Łatwiej będzie przetrwać razem chociaż przed nami bardzo ciężkie czasy - mówił Marian Owerko, założyciel Bakallandu, CEO FoodWell (Bakalland).

Robert Wawro, dyrektor operacyjny, Grupa Maspex, członek zarządu, CEDC International Sp. z o.o. , który wyraził pogląd, iż w krótkiej perspektywie czasu można spodziewać się konkretnych zobowiązań proekologicznych przy okazji negocjacji warunków dostaw. Mogą się one stać istotnym elementem przewagi konkurencyjnej.

Dlaczego warto zarejestrować się na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022?

● Networking. W jednym miejscu spotkają się: najważniejsi w kraju przedstawiciele i liderzy branży, inwestorzy, eksperci oraz przedstawiciele władz samorządowych. Od Ciebie zależy, jak wykorzystasz nowe kontakty.

● Najgorętsze tematy w branży: nowy handlowy ład | żywność i opakowania bez śladu | fabryka 4.0 | zarządzanie FMCG | ESG w branży spożywczej i handlu | foodtech, retailtech i e-commerce | trendy dla sektora HoReCa.

● Forum to 2 intensywne dni wypełnione dyskusjami o aktualnych wyzwaniach branży, najnowszych trendach w sprzedaży, szansa dzielenia się wiedzą oraz rozwiązaniami wdrożonymi w polskich realiach.

● Wiedza i inspiracje. Szansa na uzyskanie konstruktywnych wniosków, diagnoz dotyczących kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju – branży spożywczej, handlowej i HoReCa.

● Udział w wieczornej gali wręczenia Nagród Food&Retail Award oraz certyfikatów Dobry Produkt przyznanych w drodze plebiscytu.

