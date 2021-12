PTWP SA planuje przejść z NewConnect na główny rynek GPW

Władze PTWP podjęły decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do przeniesienia notowań firmy w 2022 roku z NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa specjalizująca się w prowadzeniu serwisów online, organizacji eventów i zarządzaniu obiektami już teraz przekracza próg kapitalizacji 12 mln euro umożliwiający jej debiut na rynku regulowanym. Spółka nie planuje, aby przenosinom towarzyszyła emisja akcji.

Autor: PAP

Data: 01-12-2021, 08:16

Wojciech Kuśpik, prezes zarządu PTWP i główny akcjonariusz spółki

Zarząd PTWP rozpoczyna czynności związane z zawieraniem umów z odpowiednimi doradcami i we współpracy z nimi opracuje szczegółowy harmonogram przygotowań do debiutu na głównym rynku GPW. W porozumieniu ze wskazanymi podmiotami zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Radzie Nadzorczej projekty uchwał, konieczne do ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zmiany statutu oraz przystąpi do prac nad prospektem emisyjnym.

Obecnie władze spółki planują debiut w przyszłym roku i nie zamierzają w związku z nim przeprowadzać nowej emisji akcji. – Osiągamy coraz lepsze wyniki we wszystkich naszych segmentach biznesowych. Sprzyjają nam globalne trendy związane z przyspieszonymi procesami cyfryzacji, skutecznie wykorzystujemy ten kierunek i konwertujemy szerokie zasięgi Grupy PTWP na nowe produkty, takie jak rozwiązania marketplace czy platformy e-commerce – podkreśla Wojciech Kuśpik, prezes zarządu PTWP. – Grupa stoi na solidnych fundamentach finansowych i ma ciekawe perspektywy rozwoju, dlatego sądzę, że wraz ze wzrostem biznesu powinniśmy wykonywać kolejne kroki na rynku kapitałowym. W mojej opinii przeniesienie spółki na główny rynek GPW pozwoli poprawić ekspozycję firmy na kapitał zarządzany przez instytucje finansowe oraz doprowadzić do zwiększenia płynności akcji. To, w połączeniu z rosnącymi wyniki finansowymi, powinno przekładać się na wzrost wartości PTWP – podsumowuje Wojciech Kuśpik, prezes zarządu PTWP i główny akcjonariusz spółki.

Grupa PTWP - wyniki finansowe

Grupa konsekwentnie poprawia wyniki finansowe. Narastająco, po trzech kwartałach 2021 r., zysk brutto wyniósł 7,43 mln zł, a przychody ze sprzedaży netto przekroczyły 37 mln zł. PTWP wyraźnie poprawia swoją pozycję finansową dzięki rozwojowi biznesu w obszarze digital, organizacji biznesowych eventów oraz wykorzystaniu nowych technologii w działalności wszystkich spółek Grupy.

W strukturze wydawniczej Grupy PTWP znajduje się 20 branżowych serwisów internetowych. Miesięcznie portale odwiedza średnio 8 mln unikalnych użytkowników, a profile w mediach społecznościowych śledzi prawie 550 tys. obserwujących.

Grupa PTWP podsumowała również ostatnie miesiące swojej działalności związanej z organizacją wydarzeń i zarządzaniem obiektami. Od sierpnia do października br. w zarządzanych przez spółkę obiektach – Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku – odbyło się łącznie 70 wydarzeń, w których uczestniczyło 85 tys. osób. W grudniu, oprócz eventów oraz koncertów, zorganizowany zostanie Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021. Grupa PTWP zakłada, że w przyszłym roku, w obiektach którymi zarządza, odbędzie się łącznie ponad 250 wydarzeń dla prawie 1 mln uczestników.