Puste faktury: Akt oskarżenia dla trzech osób

Autor: PAP

Data: 24-06-2022, 08:24

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem osobom oskarżonym o posłużenie się tzw. "pustymi fakturami" i składanie nieprawdziwych zeznań podatkowych - poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Objęte aktem oskarżenia osoby prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której nabywały tzw. puste faktury; fot. unsplash

Czym są puste faktury?

Akt oskarżenia przeciwko trzem osobom został skierowany do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. "Objęte aktem oskarżenia osoby prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której nabywały tzw. "puste faktury". Mimo że dokumenty nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, osoby te ujmowały je w księgach, a ich wartości uwzględniały w deklaracjach podatkowych po stronie naliczonego podatku od towarów i usług oraz kosztów uzyskania przychodów. To umożliwiało im uchylenie się od opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług oraz należnym podatkiem dochodowym" - podała PK.

"Oskarżeni swoim działaniem spowodowali uszczuplenie należności publicznoprawnych w kwocie blisko 550 tysięcy złotych, czym działali na szkodę Skarbu Państwa. Wyrządzona przestępstwem szkoda została już jednak naprawiona przez nich w całości" - zaznaczyła PK.

Puste faktury: Zorganizowane grupy przestępcze

Prokuratorzy wskazali, że postępowanie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu dotyczy działalności kilku zorganizowanych grup przestępczych funkcjonujących w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Rzeszowie oraz innych miejscowościach, a także poza granicami kraju.

"Członkowie grupy zajmowali się popełnianiem przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom, a także przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przestępstw skarbowych skutkujących uchyleniem się od opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym, a także uzyskaniem nienależnych zwrotów podatkowych" - podkreśliła PK.

Ogłoszenia "Dam koszty"

"Skierowany aktualnie akt oskarżenia to kolejny etap wielowątkowego śledztwa, w którym łącznie zarzutami objęto już 114 podejrzanych. Z postępowania wyłączono celem odrębnego rozpoznania, a następnie skierowano akty oskarżenia przeciwko 27 osobom. Trafiły one do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, Sądu Okręgowego w Poznaniu, Sądu Rejonowego Warszawa Praga-Południe w Warszawie, Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów w Warszawie" - przekazała PK.

"W śledztwie ustalono kilka mechanizmów popełniania oszustw podatkowych związanych z fikcyjnym wystawieniem faktur, jak również sposobów ich dystrybuowania, w tym mechanizm popełniania oszustw podatkowych związanych z wystawianiem fikcyjnych faktur i ogłoszeniami typu dam koszty" - dodała PK.