​R&D to dziś serce zakładu produkcyjnego

Dział R&D czyli research and development zajmuje się tworzeniem koncepcji nowych produktów, opracowuje techniki ich wytwarzania i przeprowadza testy niezbędne do sprawdzenia skuteczności i bezpieczeństwa tych wyrobów. Producenci żywności doskonale o tym wiedzą.

Data: 30-11-2021, 10:32

Działy R&D w spółkach spożywczych mają coraz większe strategiczne znaczenie/ fot. PTWP

Patrząc na to, w jakiem kierunku rozwija się branża spożywcza, R&D to dzisiaj nowe serce zakładu produkcyjnego. O tym m.in. rozmawiali paneliści podczas FRSiH 2021 w ramach debaty "Innowacje = rozwój. Produkt skrojony na miarę postcovidowych czasów".

​R&D - serce zakładu produkcyjnego branży spożywczej

​Artur Gajewski, dyrektor marketingu i R&D Purella Superfoods mówił podczas FRSiH 2021, że od momentu powstania Purelli działania R&D zawsze były w obszarze działu marketingu. - To szukanie inspiracji na całym świecie, pogłębiona analiza rynku, analiza trendów, przyglądanie się temu co można by zrobić lepiej, z lepszym składem przy zachowaniu walorów smakowych. To towarzyszy nam od samego początku, od ponad 5 lat tworzenia spółki - zapewniał.

- Udało się nam zrobić coś o czym zawsze marzyliśmy - jako firma tworząca markę w kategorii zdrowej żywności, zawsze bardzo dużą wagę przywiązywaliśmy do jakości produktów, do standardów wytwarzania i nigdy nie mogliśmy znaleźć partnera, który w 100 proc. spełniałby nasze oczekiwania. Zawsze czegoś brakowało, czy to bardzo ograniczony HACCP, czy to jakość, mimo certyfikacji IFS niewystarczająca. Zawsze marzyliśmy o tym, aby stworzyć własną linię produkcyjną, własny dział R&D, własne laboratorium, gdzie będziemy wytwarzać produkty i oferować usługi także innym firmom na tym najwyższym poziomie. To się stało. Od stycznia br. uruchomiliśmy Purella Inovation - czyli wewnętrzny dział w marketingu, który zajmuje się wytwarzaniem nowych produktów, badaniami, analizą połączony z laboratorium. To dział, który skupia się nie tylko wokół produktów brandowych Purelli, ale który oferuje taką usługę, bardzo holistyczną, wieloaspektową, do innych partnerów, do start-upów na etapie początkowym, które szukają wytwórcy. Dzięki Purella Inovation to marzenie zrealizowaliśmy. Dział działa bardzo prężnie, obecnie jesteśmy na etapie trzech bardzo dużych projektów, które opracowaliśmy od samego początku - od analizy rynku, opracowania koncepcji, obronienia jej, następnie wdrożenia receptur razem z naszymi technologami i całym działem jakości. W styczniu przyszłego roku, te pierwsze projekty, które przeprowadziła Purella Inovation będziemy wdrażać - zapowiedział dyrektor marketingu i R&D Purelli.

Bakalland - innowacje i jakość

Marian Owerko, założyciel Bakallandu mówił podcza FRSiH 2021, że spółka ma tak dużo fabryk, że trzeba było kilka zamknąć. - Teraz mamy mniej fabryk i możemy się zająć R&D. W Bakallandzie w R&D pracuje 15 osób. Tak naprawdę każdy projekt jest przygotowywany wielodziałowo, ale dział jakości, który najbliżej współpracuje R&D zatrudnia 20 osób, więc można przyjąć w pewnym uogólnieniu, że 35 osób pracuje na dnowymi produktami. W myśl zasady, nie tylko innowacje, ale też renowacje pracujemy nad poprawą jakości tj. poprawa ostrzegania przez klientów i spełniania przez nas, jako producentów, ich oczekiwań - mówił przewodniczący Rady Nadzorczej Bakallandu.

Marian Owerko przyznał, że na bazie serca, jakim są bakalie, które są produktem w 100 proc. naturalnym, firma stara się spelnić wymagania od strony jeszcze pełniejszej sensoryki. - Klienci oczekują, że bakalie będą ne tylko naturalne, chociaż o tym często mówią, ale że dodatek belgijskiej czekolady nie zmniejszył by ich chęci zakupu. Trend prozdrowotny, jaki by nie był, to musi być smaczny. Smak jest największą determinantą do zakupów - uważa Marian Owerko. Dodał, że ostatnie pół roku to 30-40 nowych produktów, które stanowią około 20 proc. przychodów w spółce. stwierdził, że całe portfolio produktowe firmy jest za duże. Konsekwencją tego jest podejście, w myśl którego za każdy nowy produkt, dwa stare muszą zostać usunięte.

R&D podstawa w spożywczych firmach poza Polską

Krzysztof Klincewicz, profesor, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, kierownik projektu EIT Food RIS Consumer Engagement Labs zapytany czego możemy się nauczyć od działów R&D na zachodzie, powiedział, że przede wszystkim one tam są. - Dla mnie sporym zaskoczeniem była praca z podmiotami z południa Włoch czy biedniejszych rejonów Hiszpanii, gdzie dział badawczo-rozwojowy firmy spozywczej jest oczywistością. jest jednocześnie fascynującą ścieżka kariery dla absolwentów kierunków technologii żywności. Te działy odgrywają ogromnie ważną rolę rewitalizacji produktów. Nie zawsze chodzi o tworzenie nowych, rewolucyjnych formuł produktów - czasami chodzi o udoskonalenie tego co jest. Przykładowo - ostatnio byłem zaskoczony portfolio projektów pewnej hiszpańskiej firmy, która w swoim dziale badawczo-rozwojowym zajmuje się, tak wydawałoby się banalnym tematem, jak doskonalenie przecieru z pomidorów. Z drugiej strony są inicjatywy, które są bardzo ambitne i bardzo kosztowne - wyliczał podczas FRSiH 2021 profesor Klincewicz.

