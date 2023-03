Marcowe badanie optymizmu konsumenckiego „Radar konsumencki” ARC Rynek i Opinia przyniosło wzrosty w wielu obszarach. Polacy zdecydowanie lepiej niż jeszcze miesiąc temu oceniają jakość swojego życia, mniej obawiają się dalszego wzrostu cen i są bardziej skłonni do zakupów. Jednocześnie istotnie, o 10 punktów, wzrosły obawy o stabilność zarobków.

W marcu Polacy byli bardziej skłonni do wydatków niż miesiąc wcześniej/ fot. Shutterstock

W ramach badania Radar konsumencki ARC Rynek i Opinia co miesiąc pokazuje kilka wskaźników dotyczących nastrojów konsumenckich. Wskaźniki te to różnica między odsetkiem odpowiedzi negatywnych a odsetkiem odpowiedzi pozytywnych w danym temacie.

Analizując wyniki z marca wyraźnie widać poprawę nastrojów konsumenckich, które na wielu wymiarach są najlepsze w ciągu ostatniego pół roku.

Polacy pozytywniej myślą o przyszłości

Sam wskaźnik optymizmu jest wyższy niż w ubiegłym miesiącu o 3 punkty (wzrost z poziomu 16 punktów do 19 punktów) i tym samym najwyższy w porównaniu z ostatnim półroczem. Stan polskiej gospodarki oceniany jest nadal dość negatywnie, jednak wynik na poziomie minus 50 punktów jest najlepszym w ciągu ostatniego pół roku. Polacy dużo lepiej oceniają swoją jakość życia (wzrost z minus 25 punktów do minus 16). Mimo, że ten wskaźnik ma nadal wartość ujemną to jest ona obecnie najwyższa na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy.

Z drugiej strony – istotnie zwiększyły się obawy o stabilność zarobków (16 pkt w porównaniu z 26 w poprzednim miesiącu i 36 punktami pół roku temu), minimalnie wzrosły obawy dotyczące utraty pracy (o 2 punkty z poziomu minus 45 punktów do poziomu minus 47 punktów).

Jest lepiej, ale nadal źle

Wyniki najnowszego pomiaru nastrojów konsumenckich pokazują, że następuje pewien rozdźwięk pomiędzy poprawiającymi się nastrojami konsumenckimi związanymi ze zwiększoną chęcią zakupu produktów i usług oraz ogólną oceną sytuacji ekonomicznej czy spadającymi oczekiwaniami inflacyjnymi, a z wzrastającymi obawami związanymi ze stabilnością realnych zarobków.

Wydaje się, że źródeł tego zjawiska można upatrywać w tym, że z jednej strony coraz częściej mówi się, że inflacja spada i będzie spadać, że wychodzimy już z kryzysu spowodowanego m.in. wysokimi cenami energii, z drugiej zaś do konsumentów coraz częściej docierają informacje o zwolnieniach, o zwalniającym tempie wzrostu ekonomicznego spada, które może potencjalnie grozić perturbacjami na rynku pracy. – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.



Informacja o badaniu

Radar konsumencki to projekt badawczy ARC Rynek i Opinia, w ramach którego raz w miesiącu respondentom – Polakom w wieku od 18 do 65 lat, zadawane są te same pytania, dotyczące m.in. nastrojów, oceny polskiej gospodarki, planów zakupowych czy stabilności zatrudnienia. Pierwszy pomiar Radaru konsumenckiego został zrealizowany w październiku 2022. Od tego czasu badanie realizowane jest co miesiąc. Próba z pomiary lutowego, N=1019. Badanie jest realizowane metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na epanel.pl. Próba jest reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS.