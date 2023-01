Biznes i technologie

Rafał Brzoska i Omena Mensah zapraszają na "Magiczny weekend". Rekordowa wartość aukcji WOŚP

Data: 30-01-2023, 11:45

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska grają dla i z Wielką Orkiestrą Swiątecznej Pomocy i Jurkiem Owsiakiem. Znana para wystawiła na licytację "Weekendowy wyjazd w magiczne miejsce w Europie". Licytacja trwa, na razie najwyższa oferta na Allegro.pl to ponad 294 100 zł. Jednak to nie koniec aukcji! Do kiedy trwa licytacja?

Magiczny weekend z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską do wylicytowania w ramach aukcji WOŚP 2023 - ile kosztuje/fot. Allegro

Rafał Brzoska i Omena Mensah grają dla WOŚP

Jak co roku, do orkiestrowych aukcji internetowych zaproszone zostały znane osoby. Inicjatorzy WOŚP zwrócili się ze specjalną prośbą do ludzi z życia publicznego, muzyków, aktorów, sportowców, a także tych, którzy dali się poznać dzięki swojej pracy na rzecz innych, o przekazanie jakiegoś przedmiotu na rzecz 31. Finału WOŚP.

W tym roku WOŚP gra pod hasłem: „Żyj zdrowo w zdrowym świecie” - Chcemy wygrać z sepsą - zagramy dla wszystkich, małych i dużych - apeluje Jurek Owsiak.