Rafał Brzoska i Omenaa Mensah zawieźli 500 ton pomocy dla Ukrainy

Rafał Brzoska i Omenaa Mensah zorganizowali kolejny Konwój Polskich Serc z pomocą dla Ukrainy. To największy prywatny transport z pomocą humanitarną z naszego kraju.

Autor: AW

Data: 25-04-2022, 12:41

Konwój Polskich Serc to największy prywatny transport z pomocą humanitarną z naszego kraju; fot. linkedin Omenaa Mensah

Konwój Polskich Serc dotarł na Ukrainę

Pociąg liczył 34 wagony, które wiozły 500 ton materiałów, m.in. żywność – konserwy, mąkę, ryż, kaszę, mleko; lekarstwa, a także śpiwory i koce. Wszystko to trafi do ludności cywilnej w Charkowie.

- Po zobaczeniu tragicznych obrazów z Buczy i Irpienia wydawało mi się że widziałem w życiu wiele, a jednak wyobraźni nie starcza by zrozumieć ogrom cierpienia wyrządzonego cywilom ukraińskim…Zajęło nam to wspólnie z Omenką 3 tygodnie sformowanie konwoju z pomocą humanitarna na wschód Ukrainy - cały pociąg wypełniony żywnością, lekarstwami, środkami chemicznymi,śpiworami. 500 ton sfinansowaliśmy osobiście, ale wielu przyjaciół kolegów z biznesu, nie tylko oferowało zakup przez nas tych produktów z rabatem albo nawet po koszcie, a kilku przyjaciół dodawało produkty od siebie dopełniając konwój…Dlatego nazwa tego konwoju to Konwój Polskich Serc - wspólne dzieło niesienia pomocy… - pisze Rafał Brzoska.

- Jesteśmy z mężem bardzo dumni, nie tylko ze względu na realną pomoc, ale także na jej zasięg - to największy prywatny transport z pomocą humanitarną z naszego kraju - pisze Omenaa Mensah.

A tu zwięzła odpowiedz DLACZEGO to robimy i kogo zachęcamy do DAWANIA więcej 🇵🇱🇺🇦👍🏻Dziękuje wszystkim,którzy pomogli nam zorganizować ten Konwój Polskich Serc❤️❤️❤️ pic.twitter.com/6A2GUpUWnz — Rafał Brzoska (@RBrzoska) April 24, 2022

Firmy spożywcze dla Ukrainy

W akcję zaangażowanych było wiele firm, w tym znane firmy spożywcze

- Wielkie podziękowania dla Michała Kuczmierowskiego z RASR za transport, a koleżankom i kolegom z biznesu za szybkość działania i wsparcie:Ambasador Andrzej Deszczyca, Pani Marszałek Malgorzata Gosiewska, Pan Minister Dmytro Kuleba, Pawel Suszko, Tomasz Misiak,Marian Owerko,Dariusz Galezewski, Teresa i Adam Mokrysz, Andrzej Wasilewski,Agnieszka Maliszewska,Rafal Kalisz,Ryszard Chmura,Marcin Cechini, Artur Czepczyński, Krzysztof Pawinski,Pawel Szataniak,Bogusław Kowalski,David Derouane,adam Koc, Krzysztof Kowa, Magdalena Kutyba,Pawel Wielgomas, Wojciech Zmiejko,Marcin Wasilewski,Jacek i Katarzyna Bielenda,Marek Jędrzejczak i wielu innym,którzy koordynowali zakupy,transport,załadunek i bezpieczeństwo tego konwoju - wymienia Rafał Brzoska.