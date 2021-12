Raport KE potwierdza dalszy spadek luki VAT w Polsce

Czwartkowy raport Komisji Europejskiej na temat luki VAT potwierdza dalszy spadek luki VAT w Polsce - zauważa resort finansów w komentarzu przekazanym PAP. Wiceszef MF Jan Sarnowski podkreśla, że to efekt powiedzenia "nie" przestępczości podatkowej.

Autor: PAP

Data: 02-12-2021, 16:43

Raport KE potwierdza dalszy spadek luki VAT w Polsce /fot. Shutterstock

"Polska powiedziała twarde +nie+ przestępczości podatkowej. Zmniejszenie luki VAT jest efektem wieloelementowego planu, który znacznie utrudnił działanie podatkowym przestępcom - na każdym etapie ich procederu. Dzięki działaniom Ministerstwa Finansów przestępcy mają coraz większy problem z organizowaniem karuzel VAT-owskich. Coraz większy monitoring i uszczelnianie systemu powodują, że czas działania karuzeli VAT jest coraz krótszy, przynosi ona coraz mniej korzyści, a środki pochodzące z przestępstw są coraz trudniejsze do +wyprania+. Stąd bardzo duży wzrost wpływów z VAT - w ostatnich latach to w sumie kilkadziesiąt miliardów złotych, które nie trafiło na konta podatkowych przestępców, a do polskich rodzin i do polskich przedsiębiorców, w postaci obniżek podatków czy nowych ulg" - wskazał wiceminister finansów Jan Sarnowski.

W czwartek opublikowany został najnowszy raport Komisji Europejskiej na temat luki VAT. Ministerstwo podkreśla, że potwierdza on dalszy spadek luki VAT w Polsce.

"KE podkreśla, że Polska odnotowała rekordowy spadek luki VAT w Unii Europejskiej. Luka VAT spadła o 13,4 p.p. z poziomu 24, proc. w 2015 r. do poziomu 11,3 proc. w 2019 r. Polska odnotowuje trwały spadek luki VAT. To stały trend. Według danych KE luka VAT w 2019 r. wyniosła 11,3 proc. względem poziomu 11,6 proc. w 2018" - dodało ministerstwo.

Zauważono, że według prognozy Komisji w trudnym 2020 r. luka VAT nie tylko nie wzrosła w Polsce, ale uległa dalszemu spadkowi i wyniosła 10 proc., a więc blisko poziomu Francji, dla której KE prognozuje w 2020 r. 9,5 proc.

W opublikowanym w czwartek raporcie Komisja Europejska wylicza, że w 2019 r. państwa członkowskie UE straciły łącznie około 134 mld euro w wyniku oszustw, uchylania się i "praktyk optymalizacji" związanych z płaceniem podatku VAT.

"Pomimo pozytywnej tendencji odnotowanej w ostatnich latach luka w podatku VAT pozostaje poważnym problemem - zwłaszcza w obliczu ogromnych potrzeb inwestycyjnych, którym państwa członkowskie będą musiały sprostać w nadchodzących latach. Tegoroczne dane liczbowe odpowiadają stracie ponad 4 tys. euro na sekundę. Takie straty są dla budżetów krajowych nie do przyjęcia i oznaczają, że pokrycie tego niedoboru z innych podatków w celu opłacenia niezbędnych usług użyteczności publicznej spocznie na barkach zwykłych obywateli i przedsiębiorstw. Musimy podjąć wspólne wysiłki w celu zwalczania oszustw związanych z VAT, gdyż te poważne przestępstwa oznaczają ubytki w portfelach konsumentów, osłabiają nasze systemy opieki społecznej i zubażają budżety krajowe" - mówił Paolo Gentiloni, unijny komisarz do spraw gospodarki.

Komisja podała, że w 2019 r. najwyższą krajową lukę w podatku VAT odnotowano w Rumunii - w 2019 r. brakowało tam 34,9 proc. dochodów z tytułu VAT, a następnie w Grecji (25,8 proc.) i na Malcie (23,5 proc.). Najmniejsze luki wystąpiły w Chorwacji (1,0 proc.), Szwecji (1,4 proc.) i na Cyprze (2,7 proc.). W wartościach bezwzględnych największe luki w podatku VAT odnotowano we Włoszech (30,1 mld euro) i w Niemczech (23,4 mld euro). W polskim budżecie zabrakło 11,3 proc., czyli 5,3 mld euro z tytułu VAT.