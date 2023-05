Po pierwsze firmy stawiają na zieloną energię – rzeczywiście widać coraz więcej fotowoltaiki, która pojawia się na dachach zakładów przemysłowych. Jest już od razu projektowana w zakładach nowobudowanych. Widzimy także źródła odnawialnej energii, które są instalowane obok zakładów – to jest jeden sposób na radzenie sobie.

Widać, że przemysł spożywczy, np. browary, coraz częściej idzie w kierunku biogazowni. To też jest sposób na radzenie sobie z obniżaniem śladu węglowego

Widzimy, że to jest za mało. Firmy dalej myślą o offsecie, ale pojawia się w Polsce coraz szerzej nowe hasło insetu.

Offset to forma kompensacji – gdzie my komuś płacimy, aby obniżyć swój ślad węglowy np. aby posadził drzewa lub dokonał działań pro środowiskowych. Inset to trudniejsze, ale bardziej wdzięczne zadanie pozwalające na spojrzenie w swój łańcuch wartości i spojrzenie jak możemy wesprzeć podmioty z nami współpracujące – np. naszych dostawców żywności lub usług. Patrzymy jak możemy dofinansować ich biznes, aby docelowo obniżyć nasz ślad węglowy

- wyjaśnia Katarzyna Barańska