Rekordowa inflacja. Musimy to przetrzymać

Mamy rekordową inflację, 12,4 proc. to bardzo dużo - musimy to przetrzymać - mówi wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Autor: PAP

Data: 20-05-2022, 10:53

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin/fot. materiały prasowe

Główny Urząd Statystyczny poinformował w ubiegły piątek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 r. wzrosły rdr o 12,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 2,0 proc.

Jacek Sasin pytany w Radiu Plus o to, czy dojdziemy w tym roku do 20 proc. inflacji, odparł: "No nie no, nie przewiduję tego. Co prawda rzeczywiście mamy rekordową inflację, bo te 12,4 proc. to jest bardzo dużo".

W krajach Zachodniej Europy inflacja od kilkudziesięciu lat jest najwyższa.

"Podjęliśmy cały zestaw działań, żeby tę inflację ograniczać. Tarcza antyinflacyjna przede wszystkim zmniejsza te dolegliwości, można powiedzieć, inflacji" - powiedział Jacek Sasin.

Ekonomiści przewidują, że w tym roku mamy szczyty inflacji. "Ale już w drugiej połowie roku, pod koniec roku zacznie ona spadać. Musimy to przetrzymać. Wojna zmieniła wszystko" - ocenił.