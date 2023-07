Robert Lewandowski jest bohaterem wielu memów. Ostatnio prawnicy piłkarza reprezentacji Polski stanowczo zareagowali, gdy w sieci pojawiły się kłamliwe grafiki na jego temat.

Robert Lewandowski jest bohaterem memów. Prawnicy interweniują, fot. shutterstock

Tysiące memów z Robertem Lewandowskim

Na przestrzeni lat internauci stworzyli tysiące memów z Robertem Lewandowskim w roli głównej. Ostatnimi czasy w sieci krążyło mnóstwo humorystycznych obrazków na temat "rywalizacji" piłkarza z Igą Świątek. Kilka dni temu w mediach było głośno o tym, że tenisistka została ambasadorką marki Oshee, którą wcześniej reklamował właśnie "Lewy". To zainspirowało internautów do stworzenia kolejnych memów. Zawierały one jednak nieprawdziwe informacje, które uderzały w wizerunek, przez co piłkarz i jego prawnicy postanowili zainterweniować.

Prawnicy Lewandowskiego interweniują

W memach sugerowano bowiem, że Świątek wygryzła Lewandowskiego z roli ambasadora Oshee. Tymczasem okazało się, że to piłkarz podjął decyzję o nieprzedłużaniu współpracy z marką. Na portalu Kwejk.pl zamieszczono sprostowanie odnośnie do błędnej informacji w memach dotyczących "Lewego".

Więcej w przegladsportowy.onet.pl