Czynniki decydujące o poziomie bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność w skali globalnej, wysiłki firm w celu łagodzenia skutków zaburzeń, europejski system rolno-żywnościowy, wspierany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej – o tym i nie tylko porozmawiamy podczas nadchodzącego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach./fot. PTWP

Trzy dni pełne dyskusji o tym, czym żyją Polska, Europa i świat. 168 debat, a obok – gale finałowe konkursów czy Europejskie Forum Młodych Liderów. Wszystko to w towarzystwie uznanych autorytetów i ekspertów, komisarzy unijnych, decyzyjnych polityków, menedżerów dużych firm, przedsiębiorców, naukowców i ludzi mediów. Już tylko miesiąc dzieli nas od XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC – European Economic Congress), który odbędzie się 24-26 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Poznaj sesje dot. rolnictwa i produkcji żywności:

Nowy świadomy konsument | 25 kwietnia 2023 r. | 9.30-11.00

Czy świadomość zmian klimatycznych, społecznych niesprawiedliwości itp. wpływa znacząco na wybory konsumentów, czy nadal liczy się tylko niska cena i szybka dostawa? Czy gospodarka, branże i poszczególni producenci przygotowują się na zmiany związane z nowym podejściem konsumentów i czy życie slow naprawdę może zastąpić życie fast?

Bezpieczeństwo żywnościowe | 25 kwietnia 2023 r. | 11.30-13.00

Wojna, kryzys klimatyczny, problemy demograficzne – czynniki decydujące o poziomie bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność w skali globalnej. Łańcuchy dostaw zachwiane już w okresie pandemii – problemy z dystrybucją żywności. Jak w tych realiach zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe? Wysiłki firm w celu łagodzenia skutków zaburzeń. Unijny rynek środków ochrony roślin i nawozów wobec wojny. Żywność bronią rosyjskiego agresora. Problem polskich rolników w konfrontacji z produkcją rolnictwa ukraińskiego na wspólnym europejskim rynku. Podzielony unijny rynek zbóż. Niezawodność dostaw, ograniczanie strat i marnowania żywności – agenda ONZ „Zero głodu” i rekomendacje innych forów międzynarodowych (KE, WTO, FAO, OECD).

GOZ w przemyśle spożywczym | 25 kwietnia 2023 r. | 15.00-16.00

Producenci żywności i napojów przed wyzwaniem gruntownej zmiany modelu gospodarki z linearnego na cyrkularny. Nowe regulacje UE, wymagania, terminy, stan implementacji: projekt ROP, projekt kaucyjny, dyrektywa SUP (Single-use plastics). Jak powinny być wprowadzone założenia GOZ w Polsce, aby osiągnąć założone cele i zapewnić stabilność przedsiębiorcom. Działania adaptacyjne po stronie przedsiębiorców branży spożywczej – szacowane koszty, wpływ na konkurencyjność, przykładowe projekty.

Zielony Ład w polskim rolnictwie | 26 kwietnia 2023 r. | 09.30-11.00

Europejski system rolno-żywnościowy, wspierany w ramach Wspólnej polityki rolnej – standard czy system wymagający reformy? Zmiany w WPR. Kluczowe wyzwania wynikające z trendu zrównoważonej produkcji żywności dla potencjału polskiego rolnictwa, systemu produkcji i eksportu żywności. Rozwój rolnictwa regeneratywnego. Jakiego rodzaju zachęt potrzebują rolnicy, żeby przechodzić na bardziej zrównoważone systemy produkcji i w jaki sposób można skracać łańcuchy dostaw. Technologie, produkty i modele organizacyjne wspierające zieloną transformację rolnictwa. Miejsce Polski w docelowej europejskiej architekturze bezpieczeństwa żywnościowego.

Od pola do stołu | 26 kwietnia 2023 r. | 11.30-13.00

Strategia „Od pola do stołu” – na drodze do zrównoważonych systemów żywnościowych. Europejska strategia i krajowe plany. Konieczne dostosowania technologiczne i ich koszty. Rodzaje i skala inwestycji. Transfer wiedzy. Zmiany w modelach produkcji i dystrybucji. Redukcja strat żywności, ograniczenie jej marnowania oraz zużycia zasobów potrzebnych do wytworzenia niewykorzystanych produktów żywnościowych. Samowystarczalność coraz istotniejszym elementem bezpieczeństwa żywnościowego.

Udział w #EEC potwierdzili m.‌in.

• Wojciech Babski, prezes zarządu Ciech Sarzyna

• Antoine Bernet, Country Division Head Poland, Baltics, Czech Republic, Slovakia, Bayer Crop Science

• Małgorzata Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

• Zenon Daniłowski, prezes zarządu Makaronów Polskich

• Agnieszka Dziedzic, dyrektor marketingu VIVE Textile Recycling

• Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców

• Dalida Gepfert, prezes, dyrektor generalny Veolia Energia Poznań

• Andrzej Grzymała, wiceprezes, dyrektor zarządzający RLG w Polsce

• Piotr Her, CEO SuperDrob, CFO, CPF Poland

• Waldemar Humięcki, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

• Katarzyna Konkel, CEO Omnisense

• Alex Lissitsa, prezes IMC

• Monika Łasoń, właścicielka Groser - Grodzkie Sery Kozie

• Andrej Modic, prezes zarządu Farmer Direct (LokalnyRolnik.pl)

• Kacper Nosarzewski, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością, partner 4CF

• Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej

• Jerzy Plewa, ekspert Team Europe, szef dyrekcji generalnej ds. rolnictwa i obszarów wiejskich (DG AGRI) w Komisji Europejskiej w latach 2013-2020

• Marcel Rakowski, wiceprezes, globalny lider DRS RLG

• Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska Grupy Maspex, członek zarządu Lubella

• Miroslav Skřivánek, wiceminister rolnictwa Czech

• Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

• Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Food & Agro na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę Bank BNP Paribas

• Leszek Wieciech, Head of Anti-Corruption Programme UN Global Compact Network Poland

• Rafał Wróblewski, członek zarządu, dyrektor sprzedaży Nestlé Polska

• Martin Ziaja, prezes Okręgowego Związku Hodowców Bydła Mlecznego w Opolu, członek zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

EEC 2023: to już XV edycja

– To już 15. edycja Kongresu, o którego sile stanowi synergia zaangażowania przedstawicieli biznesu, ekspertów i liderów opinii oraz samych uczestników, zainteresowanych wnioskami z tej ważnej dyskusji, jaka toczy się co roku w Katowicach. Program tegorocznej odsłony naszego wydarzenia, które aspiruje do miana najbardziej opiniotwórczej debaty dotyczącej wyzwań dla europejskiej gospodarki, poruszy tematy najistotniejsze dzisiaj, ale będzie także ramą dla stawiania diagnoz dotyczących społeczno-gospodarczej przyszłości Polski, Europy i świata – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Kongresu.

XV Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu towarzyszyć będą uroczyste gale wręczenia nagród. Rozstrzygnięte zostaną kolejne edycje konkursów: EEC Startup Challenge, Top Inwestycje Komunalne oraz Inwestor Bez Granic, swoją kontynuację będzie miał w rozszerzonej formule także Ranking Zielonych Inicjatyw.