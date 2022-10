"Rolnictwo jest dobrym miejscem do tego, aby energię odnawialną rozwijać” – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas V Międzynarodowej Konferencji „Energetyka, środowisko, rolnictwo" w Centrum Współpracy Międzynarodowej Grodno k. Międzyzdrojów (woj. zachodniopomorskie). Wskazał, że stabilizację zaopatrzenia w energię dają biogazownie.

Rolnictwo jest dobrym miejscem do tego, by rozwijać energię odnawialną /fot. PTWP

Rolnictwo da energię z biogazu

Podczas wystąpienia on-line minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wskazał, że rolnictwo jest dobrym miejscem, do rozwoju energii odnawialnej.

Tak jak mniej stabilna jest energia ze słońca i z wiatru, to bardzo stabilna jest energia pochodząca z biogazu. Biogazownie będą szczególnie traktowane ze względu na to, że one dają taką stabilizację zaopatrzenia w energię Ten model jest wypracowywany. Do tego są komponowane różne źródła finansowania. Jeśli chodzi o ten model energii odnawialnej dla wsi m.in. jednym ze źródłem jest Krajowy Plan Odbudowy, ale takim najbliższym i już najszybszym źródłem są środki finansowe z programu obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Jesteśmy jeszcze w fazie takiego okresu przejściowego tego programu - powiedział Kowalczyk.

Zachęcić rolników by zainteresowali się energią odnawialną

Zachęcał, by rolnicy zainteresowali się zarówno inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii, jak i łączeniem ich.

"Energia odnawialna ze słońca plus biogazownia plus magazyn energii, to już jest takie komplementarne podejście" - powiedział Kowalczyk.

Jak wskazał "takie podejście chcemy realizować; myślę, że za kilka tygodni nastąpi nabór wniosków o wypłatę środków finansowych w ramach OZE i tych środków finansowych, które jeszcze pozostały w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

Pieniądze na energię odnawialną są w KPO

Podkreślił, że środki finansowe przeznaczone na energię odnawialną znajdują się w Krajowym Planie Odbudowy.

Już od 17 października prowadzimy nabór w Krajowym Planie Odbudowy na przetwórstwo, a w ramach tego przetwórstwa również dofinansowane będą OZE na potrzeby rolnictwa, czy przetwórstwa - powiedział wiceminister.

Wskazał też, że kolejny źródłem finansowania będzie wspólna polityka rolna na lata 2023-2027. Podkreślił, że wspierać należy też klastry energetyczne.

"Wielką barierą na obszarach wiejskich rozwoju energii odnawialnej - szczególnie słonecznej - stały się możliwości sieci przesyłowych. Stąd pewnie w niektórych miejscach konieczne ograniczenia, które stosują sieci energetyczne" - powiedział Kowalczyk.

W swoim wystąpieniu przekazał, że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi intensywnie rozpoczęto prace nad koordynacją wszystkich źródeł finansowania i technologii dot. budowy biogazowni.

Weryfikacja rozwiązań technologicznych biogazowni

W tej chwili kończy się weryfikacja technologii, która jest finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, to są te modelowe biogazownie. Ważne jest, aby rolnikom, którym będziemy proponowali, dofinansowywali biogazownie, żeby też nie eksperymentowali, nie szukali kolejnych rozwiązań - powiedział Kowalczyk.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi wskazał, że odpowiedni i sprawdzony projekt będzie pewniejszy i skróci się czas realizacji inwestycji.