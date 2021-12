Roman Kluska: Ten rząd rozpędził procesy inflacyjne

- Ten rząd rozpędził takie procesy inflacyjne, że trudno nawet ogarnąć, jakie to będzie miało skutki - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Roman Kluska, przedsiębiorca, twórca i były prezes spółki Optimus SA, obecnie m.in. hodowca owiec i producent serów.

Roman Kluska o drożyźnie; fot. PTWP

- Wszystko drożeje w szalonym tempie. Te podwyżki wynoszą co najmniej 30 procent w stosunku do cen z początku br. w zakresie kupowanych przez nas materiałów i energii. Zużywamy dużo gazu, a obecna cena z grudnia 2021 roku to 11,28 gr/ kWh. Od 1 stycznia 2022 r. będziemy płacić 38,93 gr/kWh, tu nie ma pomyłki! Wzrost to 345 procent, obowiązują nas kontrakty roczne.

Papier na potrzeby opakowań serów, styropian do tych samych celów, paliwo, którego dla uprawy ziemi używamy bardzo dużo, podrożały o nie mniej niż 30 procent. Energia elektryczna to wzrost o 50 procent. Pytanie, jak ja mam kalkulować ceny serów na przyszły rok. A nie wspomniałem jeszcze o znacznej podwyżce obowiązkowych danin dla państwa.

Ten rząd rozpędził takie procesy inflacyjne, że trudno nawet ogarnąć, jakie to będzie miało skutki. Mam za sobą wiele lat życia, ale takich podwyżek nie pamiętam nawet z czasów PRL. Niektórzy nie dostrzegają sensu dalszej pracy, wolą skromnie żyć z socjalu niż pracować.

Zielony Ład - zielone szaleństwo

- Uważam, że „zielone szaleństwo” nie jest tutaj przesadzonym zwrotem. Trzeba bowiem pamiętać, jak wielkie koszty społeczne taka polityka klimatyczna Unii Europejskiej spowoduje. Unia Europejska na tym przegra, a szczególnie przegra na tym Polska, która dzięki węglowi miała przez całe lata zapewnione stabilne dostawy energii.

