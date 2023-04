Biznes i technologie

Ropa Brent podrożała do 85,12 dol., WTI do 80,70 dol.

Autor: PAP

Data: 07-04-2023, 18:14

W piątek ok. godz. 17.00 notowania baryłki ropy naftowej Brent na giełdzie w Londynie rosły o 0,15 proc. do 85,12 dol., a amerykańskiej WTI na giełdzie w Nowym Jorku o 0,11 proc. do 80,70 dol.

Ropa Brent podrożała do 85,12 dol., WTI do 80,70 dol. /fot. Shutterstock