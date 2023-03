Biznes i technologie

Ropa naftowa w poniedziałek po południu taniała do 81,77 dol. za baryłkę

Autor: PAP

Data: 13-03-2023, 17:09

W poniedziałek ok godz. 17 ropa naftowa Brent na giełdzie w Londynie taniała o 1,22 proc., do 81,77 dol. za baryłkę. Spadała też cena ropy naftowej WTI na giełdzie w Nowym Jorku o 1,41 proc., do 75,6 dol. za baryłkę.

Ropa naftowa w poniedziałek po południu taniała /fot. Unsplash