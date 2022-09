Ropa naftowa we wtorek po południu tanieje o 0,62 proc.

Autor: PAP

Data: 13-09-2022, 17:39

We wtorek po godz. 17 - stej ropa naftowa Brent na giełdzie w Londynie tanieje o 0,62 proc., do 93,42 dol. za baryłkę. Spada również cena ropy naftowej WTI w Nowym Jorku o 0,17 proc., do 87,63 dol. za baryłkę.

Ropa naftowa we wtorek po południu tanieje o 0,62 proc. /fot. Unsplash