Ropa w czwartek tanieje o ponad 3 proc.

Autor: PAP

Data: 15-09-2022, 19:48

Ropa Brent tanieje w czwartek o 3,14 proc. do poziomu 91,15 do. za baryłkę. Amerykańska ropa WTI tanieje o 3,37 proc. do 85,5 dol. za baryłkę.

Ropa w czwartek tanieje o ponad 3 proc. /fot. Unsplash