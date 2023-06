Rosja zamierza przyjąć przepisy umożliwiające przejmowanie aktywów zachodnich firm i utrudnić im opuszczenie kraju, co ma być odwetem za amerykańskie i europejskie sankcje nałożone na nią po inwazji na Ukrainę - podał w czwartek Financial Times.

Rosja przyjmuje przepisy ułatwiające przejmowanie zachodnich firm; fot. unsplash.com / Egor Filin

Jak informuje brytyjski dziennik, powołując się na zaznajomione z tematem źródła, Kreml w ubiegłym tygodniu potajemnie zarządził wprowadzenie przepisów umożliwiających przejmowanie zachodnich aktywów po zaniżonych cenach i omawia jeszcze bardziej drakońskie środki mające na celu ich pełną nacjonalizację.

Ukaranie krajów zachodnich, które przejmują rosyjskie aktywa

Według tych źródeł zespół gospodarczy Władimira Putina chce, aby groźba nacjonalizacji była częścią metody kija i marchewki, mającej na celu ukaranie krajów zachodnich, które przejmują rosyjskie aktywa, jednocześnie nagradzając tych, którzy grają zgodnie z zasadami Kremla.

Poufny dekret Kremla, z którym zapoznał się "Financial Times", dawałby rosyjskiemu państwu prawo pierwszeństwa zakupu ze "znaczną zniżką" wszelkich zachodnich aktywów wystawionych na sprzedaż. Podpisany w zeszłym tygodniu dekret Putina wymaga również, aby wszyscy prywatni rosyjscy nabywcy zachodnich aktywów mieli w pełni rosyjską strukturę właścicielską lub znajdowali się w procesie usuwania wszystkich zagranicznych udziałowców, co dodatkowo komplikuje zachodnim firmom procedurę wyjścia.

Pieskow: Żegnamy się z tymi firmami

Dmitrij Pieskow, rzecznik Putina, powiedział "FT", że zachodni inwestorzy i firmy są "więcej niż mile widziani" w Rosji, ale jak twierdził, niektórzy całkowicie przestali płacić pensje lub po prostu zdecydowali się opuścić kraj z ogromną stratą. "Jeśli firma nie wypełnia swoich zobowiązań, to oczywiście trafia do kategorii nieposłusznych. Żegnamy się z tymi firmami. A co potem zrobimy z ich aktywami, to już nasza sprawa" - mówił Pieskow.

"FT" pisze, że otoczenie Putina debatowało nad nacjonalizacją zachodnich firm od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w zeszłym roku, ale dotychczas korzystano z takich uprawnień tylko sporadycznie. W kwietniu Rosja przejęła lokalne spółki zależne fińskiego Fortum i niemieckiego Uniper w odpowiedzi na to, co nazwała "nielegalnym wywłaszczeniem rosyjskich aktywów za granicą". Dekret Kremla dotyczył tylko tych dwóch spółek.

Gazeta wyjaśnia, że podejmując decyzję o rozszerzeniu takich uprawnień na tysiące zachodnich grup, Kreml będzie monitorował, co stanie się z ok. 324 mld dolarów aktywów rosyjskiego banku centralnego zamrożonych na Zachodzie. Rosyjscy urzędnicy gospodarczy obawiają się utraty kluczowej roli, jaką zachodnie firmy nadal odgrywają w wielu sektorach gospodarki kraju. Kreml pragnie również znaleźć nowe źródła dochodów dla budżetu w obliczu spadających przychodów z eksportu energii i gwałtownie rosnących wydatków wojskowych, które spowodowały wzrost deficytu budżetowego w tym roku do 42 mld dolarów.