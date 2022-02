Rosja twierdzi, że ma zamiennik sieci SWIFT

Prezes rosyjskiego banku centralnego oświadczyła w poniedziałek, że Rosja dysponuje krajowym zamiennikiem systemu SWIFT - przekazała agencja Reutera. W ocenie analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego rosyjski alternatywny system SPFS nie jest gotowy do obsługi płatności międzynarodowych.

Zamiennik SWIFT

"Rosja ma system, który może wewnętrznie zastąpić międzynarodowy system płatności SWIFT" - stwierdziła w poniedziałek, cytowana przez agencję, prezes Centralnego Banku Rosji Elwira Nabiullina, podkreślając "potrzebę wspierania klientów banków".

Nabiullina powiedziała, że "wszystkie banki w Rosji wypełnią swoje zobowiązania, a wszystkie środki na ich rachunkach są zabezpieczone".

SPFS w Rosji

Jak wyjaśnili analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego rosyjski alternatywny system rozliczeń SPFS obsługuje ok. 20 proc. płatności w Rosji, działa jednak tylko w systemie krajowym i nie jest gotowy do obsługi płatności międzynarodowych. Zdaniem ekspertów brak dostępu SWIFT skłoni Moskwę do rozbudowy rosyjskiego systemu SPFS i rosyjsko-chińskiego systemu płatności CIPS.

SWIFT: Co to jest?

System SWIFT to międzynarodowa sieć międzybankowa służąca do wymiany informacji o zagranicznych zleceniach przelewu. Jej centrum ulokowane jest w Brukseli i podlega unijnemu prawodawstwu. Za jej pośrednictwem wysyłany jest bankowy odpowiednik wiadomości e-mail. System oferuje możliwość wysłania wystandaryzowanej informacji dotyczącej transakcji między eksporterami i importerami. Celem jego istnienia jest skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia oraz automatyzacja przelewów. Rola systemu SWIFT ma charakter czysto informacyjny - nie rozlicza transakcji pieniężnych.

Agresja Rosji na Ukrainę

Od czwartku trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Rosja zaatakowała Ukrainę z trzech kierunków: od południa z Krymu, od północy z Białorusi i od północnego wschodu z obwodu biełgorodzkiego. Według Pentagonu celem operacji jest obalenie władz na Ukrainie i zastąpienie ich rządem marionetkowym.

W poniedziałek Amerykańskie ministerstwo skarbu wprowadziło sankcje zabraniające podmiotom z USA transakcji z rosyjskim bankiem centralnym i innymi państwowymi instytucjami finansowymi, co osłabia zdolności Rosji do obrony kursu rubla i ochrony gospodarki krajowej przed sankcjami.

W niedzielę państwa zachodnie ogłosiły zaostrzone sankcje przeciw Rosji za jej inwazję na Ukrainę, w tym odcięcie niektórych rosyjskich banków od systemu SWIFT.