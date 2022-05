Rosjanie rozkradają na Ukrainie zapasy żywności

W obwodach chersońskim i mikołajowskim Rosjanie rozkradają zapasy żywności.

Autor: PAP

Data: 06-05-2022, 10:34

Rosjanie rozkradają na Ukrainie zapasy żywności, fot. shutterstock

Siły okupacyjne grożą mieszkańcom odebraniem ziemi

W miejscowości Czernihiwka w obwodzie zaporoskim, na południu Ukrainy, siły okupacyjne grożą mieszkańcom odebraniem ziemi – poinformowały w nocy z czwartku na piątek władze obwodu. W obwodach chersońskim i mikołajowskim Rosjanie rozkradają zapasy żywności.

"W Czernihiwce okupanci zmuszają ludzi, by wypełnili do 8 maja formularze o ziemi posiadanej na własność i dzierżawionej. To jest warunek wydania licencji, a w przeciwnym razie grożą odebraniem niewykazanej ziemi" - podała administracja obwodowa w komunikacie na Telegramie.

Rosjanie rozkradają zapasy przedsiębiorstw rolniczych

W obwodzie zaporoskim Rosjanie prowadzą również własną ewidencję ludności i przedsiębiorstw, wymagając rejestracji jako warunku dalszej działalności. W niektórych miejscach wprowadzają własny system podatkowy.

W tym samym czasie ukraińscy wojskowi z dowództwa operacyjnego Południe podają, że Rosjanie rozkradają zapasy przedsiębiorstw rolniczych, a potem pokazowo rozdają je mieszkańcom. "Jednocześnie oskarżają władze ukraińskie o wywołanie kryzysu humanitarnego" - podano w komunikacie.