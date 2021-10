Eurostat: Wzrost cen o 5,6 proc.

Ceny liczone według HICP w Polsce we wrześniu w ujęciu rocznym wzrosły o 5,6 proc., wobec 5,0 proc. w sierpniu - podał Eurostat. Miesięcznie ceny wzrosły o 0,7 proc.

Autor: PAP/portalspozywczy.pl

Data: 20-10-2021, 12:19

Eurostat: Wzrost cen o 5,6 proc. Fot. shutterstock

Wzrost cen o 5,6 proc.

Liczony przez GUS wskaźnik CPI we wrześniu wyniósł 5,9 proc. rdr i 0,7 proc. mdm. Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.

Wzrost cen nawozów przyczyną wzrostu cen żywności

- W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z silnym wzrostem cen nawozów mineralnych, który ma charakter globalny. Indeks światowych cen nawozów publikowany przez Bank Światowy zwiększył się w okresie styczeń-wrzesień br. o ponad 56 proc. - informują analitycy Credit Agricole.

Analitycy zwracają uwagę, że główną przyczyną rosnących cen nawozów jest obserwowany ostatnio silny wzrost cen gazu ziemnego.

Silny wzrost cen nawozów mineralnych, jaki ma miejsce w ostatnich miesiącach, wpłynie na wzrost cen żywności - uważają analitycy Credit Agricole. Ocenią, że w 2022 r. dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych zwiększy się w 2022 r. do 4,4 proc. r/r wobec 2,8 proc. w 2021.

Ceny żywności w górę

Od kilku miesięcy ceny żywności i napojów idą w Polsce w górę. Według ekspertów, ceny w sklepach nadal będą rosły. Mięso, produkty tłuszczowe i używki mogą najbardziej podrożeć do końca tego roku.

Wzrost cen żywności najprawdopodobniej jeszcze przyspieszy, co prognozuje prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC w Polsce. Niektóre wskaźniki, np. ceny skupu zbóż, sugerują, że do wyhamowania nie dojdzie w najbliższym czasie.