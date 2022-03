Rośnie liczba osób, które wracają na Ukrainę. "Zdarzają się kobiety z dziećmi"

Nieznacznie wzrasta liczba osób, które wracają na Ukrainę. We wtorek było to ok 6,5 tys. osób, dzień wcześniej – ok. 6 tys. Wśród nich zdarzają się kobiety z dziećmi - informuje Straż Graniczna.

Data: 23-03-2022, 11:49

Straż Graniczna wskazuje, że nieznacznie wzrasta liczba osób, które wracają na Ukrainę. fot. PAP/EPA

Ilu Ukraińców przyjeżdża do Polski?

Jak poinformował rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ppor. Piotr Zakielarz, ruch graniczny osób zarówno przybywających do Polski, jak i wracających na Ukrainę odbywa się na bieżąco. Po kilka godzin w kolejce czekają tylko ciężarówki.

We wtorek do Polski dotarło 17,6 tys. osób, wyjechało zaś 6,5 tys. Poprzedniej doby było to około 6 tys.

Spośród osób przybywających do Polski najwięcej, bo 9,6 tys. przekroczyło granicę w Medyce, w tym pieszo 3,6 tys. i koleją 2,6 tys. Przez Korczową do Polski przybyło 5,1 tys. osób, w tym pieszo 1,5 tys.; Budomierz 1,9 tys., w tym pieszo 0,4 tys. zaś przez przejście w Krościenku 0,9 tys., w tym pieszo 40 osób.

We wtorek przez przejścia graniczne w regionie wjechało pięć specjalnych pociągów ewakuacyjnych i odprawionych zostało 99 autokarów.

"Wczoraj była jedna próba nielegalnego przekroczenia tzw. zielonej granicy w Bieszczadach. Sprawca i dwaj organizatorzy zostali zatrzymani" - przekazał ppor. Zakielarz.

Rośnie liczba osób, które wracają na Ukrainę

Dodał, że na Ukrainę, przez podkarpackie przejścia graniczne, minionej doby udało się 6,5 tys. osób. Najwięcej przez Medykę, bo 3,4 tys., w tym 1350 pieszo. Natomiast w poniedziałek było to około 3,1 tys., w tym pieszo 1269.

"Nieznacznie wzrasta liczba osób na kierunku wyjściowym z Polski na przejściu granicznym w Medyce. Wczoraj było to około 1350 osób, które pieszo przeszły na Ukrainę. Każdego dnia kilkaset osób wyjeżdża również pociągami osobowymi. Zdarzają się kobiety z dziećmi" - zauważył rzecznik BiOSG.

Podał też, że od początku wojny w Ukrainie do środy 23. marca, do godz. 7, na podkarpackich przejściach granicznych odprawiono łącznie 1,14 mln osób, które przybyły do Polski.

Spośród nich przez Medykę 534 tys., w tym pieszo 219,4 tys. i koleją 163,4 tys.; Korczową 304 tys., w tym pieszo 102,8 tys.; Budomierz 192,8 tys., w tym pieszo 74,6 tys. iKrościenko 109,7 tys./w tym pieszo 36 tys.