RPP podwyższa stopy procentowe

Dążąc do obniżenia inflacji, RPP postanowiła podwyższyć stopy procentowe - przekazano w komunikacie po posiedzeniu Rady.

Autor: PAP

Data: 06-10-2021, 17:17

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe. fot. PAP/Radek Pietruszka

Rada Polityki Pieniężnej w wydanym w środę komunikacie wskazała, że w gospodarce światowej trwa ożywienie aktywności gospodarczej. Zwrócono jednak uwagę, że obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost zachorowań na COVID-19 wraz z ograniczeniami podażowymi na niektórych rynkach, przyczynił się do osłabienia dynamiki aktywności w części gospodarek w trzecim kwartale br.

Rada podkreśliła, że ceny surowców na światowych rynkach - w szczególności gazu, ropy i części surowców rolnych - w ostatnim czasie znacznie wzrosły i są dużo wyższe niż przed rokiem. "Wraz z ograniczeniami podażowymi na niektórych rynkach i silnym wzrostem cen transportu międzynarodowego przyczyniło się to w ostatnich miesiącach do istotnego wzrostu inflacji w wielu gospodarkach. Mimo to główne banki centralne utrzymują niskie stopy procentowe oraz prowadzą skup aktywów" - podkreślono.

RPP o ożywieniu gospodarczym

Odnośnie sytuacji w Polsce, to Rada zaznaczyła, że jesteśmy świadkami trwającego ożywienia gospodarczego. "W sierpniu wzrosła dynamika sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz budowlano-montażowej. Jednocześnie ograniczenia podażowe na niektórych rynkach osłabiły nastroje w przemyśle. Chociaż przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw jest nadal nieco niższe niż przed pandemią, to sytuacja na rynku pracy poprawia się, co znajduje odzwierciedlenie w wyraźnym wzroście przeciętnych wynagrodzeń w tym sektorze. W najbliższych kwartałach oczekiwane jest utrzymywanie się korzystnej sytuacji gospodarczej, choć czynnikiem niepewności jest nadal wpływ jesiennej fali pandemii na gospodarkę" - dodano.

Przypomniano, że zgodnie z szybkim szacunkiem GUS inflacja w Polsce wzrosła we wrześniu do 5,8 proc. w ujęciu rok do roku, a w ujęciu miesięcznym wyniosła 0,6 proc. Wyjaśniono, że podwyższona inflacja wynika przede wszystkim z oddziaływania czynników niezależnych od krajowej polityki pieniężnej, w tym wyższych niż przed rokiem cen surowców energetycznych i żywnościowych na rynkach światowych, wcześniejszych podwyżek cen energii elektrycznej i opłat za wywóz śmieci oraz globalnych zaburzeń w transporcie i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. Zwrócono ponadto uwagę, że dodatnio na dynamikę inflacji oddziałuje także trwające ożywienie gospodarcze, w tym wzrost dochodów gospodarstw domowych.

Wzrost cen surowców może podbijać dynamikę cen

"Chociaż oddziaływanie części podażowych czynników podwyższających obecnie inflację wygaśnie w przyszłym roku, to obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, może nadal podbijać dynamikę cen w kolejnych kwartałach. W sytuacji prawdopodobnego dalszego ożywienia aktywności gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż dotychczas oczekiwano" - wskazała w komunikacie Rada.

Dodano, że w takiej sytuacji powstałoby ryzyko utrwalenia się dynamiki cen w średnim okresie na poziomie wyższym od celu inflacyjnego.

"Dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP (2,5 proc. plus minus 1 proc. - PAP) w średnim okresie Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP" - podkreślono.

Rada dodała, że jednocześnie NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w założeniach polityki pieniężnej. "Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych" - podsumowano.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu podwyższyła referencyjną stopę procentowe NBP do 0,50 proc. z 0,10 proc. w skali rocznej. Stopa lombardowa została podniesiona do 1,00 proc. z 0,50 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa została pozostawiona bez zmian i wynosi 0,00 proc. w skali rocznej; stopa redyskonta weksli podniesiona została do 0,51 proc. z 0,11 proc. w skali rocznej, a stopa dyskontowa weksli do 0,52 proc. z 0,12 proc. w skali rocznej.

Jednocześnie Rada podjęła decyzję o podwyższeniu podstawowej stopy rezerwy obowiązkowej z 0,5 proc. do 2,0 proc.

W 2020 roku Rada obniżyła trzykrotnie stopy procentowe na swoich posiedzeniach w marcu, kwietniu i maju. Ostatni raz RPP dokonała podwyżek stóp w maju 2012 roku. Wówczas stopa referencyjna wynosiła 4,75 proc.; lombardowa - 6,25 proc.; depozytowa - 3,25 proc.; redyskontowa weksli - 5,0 proc.