Rada Polityki Pieniężnej zapewne obniży kolejny raz z rzędu stopy procentowe; nasza prognoza to korekta o 25 pkt bazowych - uważa ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Kluczową rolę będzie odgrywało spowolnienie gospodarcze w Polsce i w Europie - dodał.

RPP znów obniży stopy procentowe? fot. PAP

RPP znów obniży stopy procentowe?

We wtorek rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada swoją decyzję ogłosi w środę.

"Jutro bez większych emocji i zaskoczeń. RPP zapewne obniży kolejny raz z rzędu stopy procentowe. Nasza bazowa prognoza to korekta o 25 punktów bazowych" - poinformował Mariusz Zielonka w opublikowanej we wtorek opinii. Przyznał, że "niezmiennie kluczową rolę będzie odgrywało spowolnienie gospodarcze, które ma miejsce obecnie w Polsce, ale również w Europie". "Może nawet większe znaczenie mają obawy części członków RPP, że spowolnienie może być głębsze niż oczekiwania ekonomistów" - wskazał ekspert.

Jego zdaniem dodatkowym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zmianie stóp "będzie zapewne też stanowisko jakie prezentuje Europejski Bank Centralny w walce z inflacją - czyli powstrzymanie się od dalszego zacieśniania polityki pieniężnej".

"Poza pierwszą zaskakującą decyzją o obniżce stóp aż o 75 punktów bazowych wydaje się, że RPP zaczęła ostatnio wcielać program stopniowych korekt, właśnie o 25 pkt bazowych, o którym mówił prezes NBP Adam Glapiński przed wakacyjną przerwą w obradach RPP" - poinformował Zielonka.

O ile RPP obniży stopy procentowe?

Zwrócił również uwagę na mniej ekonomiczny, a bardziej pragmatyczny scenariusz zachowania RPP. "Chyba wszyscy dookoła sobie zdają sprawę, że ostatnie duże spadki inflacji, to w pewnym stopniu też wynik interwencji spółek skarbu państwa i rządu na rynku paliw. Co może oznaczać, że listopad przyniesie przerwanie spadku cen, a w konsekwencji osłabienie skłonności RPP do obniżania stóp procentowych" - podał ekspert. Jego zdaniem taki scenariusz, przy komunikacji prezesa NBP - obwieszczanie końca inflacji - wydaje się mało prawdopodobny, ale nie niemożliwy.

RPP w tym roku dwukrotnie obniżała stopy - we wrześniu o 75 pkt. bazowych, a w październiku o 25 pkt. bazowych. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi teraz 5,75 proc.