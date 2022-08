Rusza sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla

Autor: PAP

Data: 26-08-2022, 14:40

Ogłaszając nabór na kwalifikowanych dostawców, Polska Grupa Górnicza postawiła wymagania, m.in. muszą oni dysponować utwardzonym i zabezpieczonym składem węgla.

Rusza sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla, fot. shutterstock

Kwalifikowani Dostawcy Węgla

Polska Grupa Górnicza uruchamia sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla, którzy będą przewozić węgiel kupiony w e-sklepie PGG do składów zlokalizowanych w rejonie miejsca zamieszkania klientów i wydawać go im.

Jak poinformował rzecznik PGG Tomasz Głogowski, pierwsi Kwalifikowani Dostawcy Węgla (KDW) pojawią się w sklepie internetowym spółki we wtorek 30 sierpnia.

"Zgodnie z zapowiedziami Kwalifikowani Dostawcy Węgla będą wykonywać dostawy węgla do składu zlokalizowanego w rejonie miejsca zamieszkania klienta, natomiast cała transakcja sprzedaży będzie realizowana przez sklep PGG S.A." - sprecyzował Głogowski.

Rzecznik zapewnił też, że wybór sieci KDW miał charakter otwarty i transparentny, każdy z przedsiębiorców mógł wziąć w nim udział, a głównym kryterium była cena za usługę dostawy. Sieć składów KDW będzie rozlokowana na terenie całego kraju, co ma ułatwić klientom odbiór zamówionego w PGG węgla, bez konieczność samodzielnego organizowania transportu.

Wymagania wobec dostawców

Ogłaszając nabór na kwalifikowanych dostawców spółka postawiła wymagania: partnerzy PGG muszą dysponować m. in. utwardzonym i zabezpieczonym składem węgla. Skład musi też być ubezpieczony i posiadać niezbędną infrastrukturę: legalizowaną wagę oraz odpowiednie samochody zdolne odbierać z kopalni węgiel i dostarczać odbiorcom finalnym.

"PGG, uruchamiając sieć własnych dostawców, wprowadza jednolity standard obsługi logistycznej w możliwie najniższych cenach transportu dla klienta finalnego" - zaakcentował Głogowski.

W ostatnich tygodniach PGG poprawiała funkcjonalności swojego e-sklepu dla odbiorców indywidualnych, podniosła jednak też cenę i obniżyła limit jednorazowego zakupu w swoim sklepie

Informację o obniżeniu limitu jednorazowego zakupu węgla z 5 ton do 3 ton PGG opublikowała w poniedziałek. Wyjaśniła ten krok chęcią zwiększenia dostępności surowca dla odbiorców indywidualnych i umożliwienia kupna węgla większej liczbie klientów.

PGG ujednoliciła ceny węgla dla odbiorców indywidualnych

W ub. tygodniu PGG podwyższyła - średnio o ok. 20 proc. - i ujednoliciła ceny węgla dla odbiorców indywidualnych, kierując następnie do sprzedaży ponad 120 tys. ton węgla dla gospodarstw domowych. Była to dotąd rekordowa w skali tygodni ilość transakcji oraz węgla skierowanego do sprzedaży tym kanałem dystrybucji.

W połowie ub. tygodnia spółka poprawiła funkcjonalność swojego sklepu internetowego dla odbiorców indywidualnych: dodanie produktu do koszyka gwarantuje odtąd jego zakup.

Zgodnie z informacjami PGG od początku roku do końca ub. tygodnia w e-sklepie PGG zaopatrzyło się w opał w ponad 190 tys. klientów. Za pośrednictwem e-sklepu do gospodarstw domowych trafiło w tym czasie prawie 800 tys. ton węgla w cenie producenta.

Powszechnie dostępny sklep internetowy ma pozostać dominującym kanałem sprzedaży węgla opałowego z PGG dla gospodarstw domowych.