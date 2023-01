LTG Cargo, spółka transportu towarowego Grupy Kolei Litewskich (LTG), rozpoczęła transportowanie węgla do Polski z portu w Kłajpedzie. Pierwszy pociąg już wyruszył – informuje w poniedziałek LTG. Zakłada się, że miesięcznie do Polski nową trasą będzie przewożone około 5 tys. ton węgla.

Z Litwy ruszył transport węgla do Polski, fot. shutterstock

Węgiel z Litwy

"Na zlecenie polskiego państwowego importera węgla ładunki będą przewożone z portu w Kłajpedzie do Trakiszek, skąd LTG Cargo Polska przetransportuje je do Białegostoku, a następnie partnerzy dostarczą węgiel do Braniewa w północno-zachodniej Polsce" - czytamy w komunikacie LTG.

Egle Szime, dyrektor generalny LTG Cargo wskazuje w komunikacie, że "zarówno firma, jak i rynek w regionie aktywnie dywersyfikują trasy logistyczne i szukają alternatywnych dróg, aby ominąć Rosję i Białoruś".

Polska importuje węgiel przez swoje porty

"Polska importuje obecnie węgiel przez swoje porty. Jednak zwiększony popyt zachęca do poszukiwania nowych kierunków przeznaczenia, w tym do wysyłania ładunków z portu w Kłajpedzie przez Litwę" - zaznacza w komunikacie Szime podkreślając, że "przygotowaliśmy się do tego projektu bardzo szybko, zaledwie w ciągu kilku miesięcy".

Zakłada się, że nową trasą do Polski będzie przewożone około 5 tys. ton węgla miesięcznie, a w przyszłości wolumeny te mają wzrosnąć; poszukiwane są również rozwiązania umożliwiające transport węgla z Kłajpedy przez terminal intermodalny w Kownie.