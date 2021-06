Ruszył kolejny etap procesu rozliczenia Tarczy PFR 1.0

Wysłaliśmy do przedsiębiorców pierwsze 7 tys. decyzji dotyczących zwrotu subwencji z Tarczy Finansowej PFR - powiedział PAP wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Dodał, że termin uruchomienia spłat to 25 lipca br.

Autor: PAP

Data: 02-06-2021, 08:34

"Rozpoczęliśmy właśnie kolejny etap procesu rozliczenia Tarczy PFR 1.0, czyli wysłaliśmy pierwsze 7 tys. decyzji dotyczących zwrotu subwencji" - wskazał wiceprezes PFR. Dodał, że przedsiębiorcy rozpoczną spłaty od 25 lipca, a cały proces będzie rozłożony na 24 raty.

Wyjaśnił, że od 29 kwietnia br. wnioski z proponowaną kwotą umorzeń PFR wysłał do 253 tys. firm, które otrzymały wsparcie z Tarczy PFR 1.0. Powiedział też, że do tej pory blisko 150 tys. przedsiębiorców wnioski te odesłało, przy czym większość z nich akceptowała wyliczoną przez PFR kwotę umorzenia.

Przypomniał, że podstawą do wyliczenia umorzenia subwencji w przypadku mikroprzedsiębiorców jest spełnienie dwóch warunków: utrzymanie firmy przy życiu (wtedy otrzymuje się 25 proc. umorzenia) oraz średniego zatrudnienia (do 50 proc. umorzenia). Obydwa warunki trzeba spełnić w ciągu 12 miesięcy od otrzymania wsparcia.

Z kolei jeśli chodzi o firmy małe i średnie to przy określaniu wielkości umorzenia (oprócz dwóch podanych wyżej warunków) bierze się również pod uwagę stratę, którą firma poniosła w ciągu roku. Marczuk zaznaczył przy tym, że o ile, w przesłanych do firm wnioskach z propozycją umorzeń PFR był w stanie wpisać, czy przedsiębiorstwo przetrwało i ilu ma obecnie pracowników, to rubrykę z poniesioną stratą przedsiębiorca musi wyliczyć sam. "Dlatego tak ważne jest, żeby firmy wypełniły i odesłały nam te formularze, bo jeśli to przeoczą, umorzenie subwencji może być niższe" - powiedział. Dodał, że z 348 tys. firm, które otrzymały subwencje z Traczy PPR 1.0. pełne umorzenie (100 proc.) może otrzymać nawet ok. 50 tys. podmiotów.

Wiceprezes wskazał też, że mikrofirmy utrzymały zatrudnienie na poziomie ok. 98 proc., natomiast z MŚP - ok. 90 proc. "To oznacza, że w tych grupach przedsiębiorstw rynek pracy przetrwał pandemię niemal w nienaruszonym stanie" - podsumował.

Przypomniał, że z obu tarcz finansowych PFR do firm trafiło ponad 68 mld zł, co pozwoliło przedsiębiorstwom poprawić płynność finansową, a po zakończeniu pandemii - ułatwić podjęcie decyzji inwestycyjnych. Dodał, że już przy uruchamianiu wsparcia PFR brał pod uwagę, że tarcze mają nie tylko wesprzeć rynek pracy, ale też przyczynić się do poprawy kondycji firm i gospodarki. "I to się właśnie dzieje" - powiedział, powołując się na ostatnie dane GUS dotyczące m.in produkcji, PKB czy inwestycji.

Jeżeli zaś chodzi o proces rozliczenia Tarczy PFR 2. to - jak wskazał - ruszy on od listopada br. Przypomniał, że pomoc z tego drugiego instrumentu jest, co do zasady, bezzwrotna, natomiast z Tarczy PFR 1.0 do Funduszu wróci ok. 25 mld zł, co oznaczać będzie że 35-40 mld zł zostanie umorzona.

Tarcza Finansowa PFR 1.0 to program pomocowy, w którym 348 tys. mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich firm otrzymało częściowo bezzwrotne subwencje finansowe na łączną kwotę prawie 61 mld zł. Cel programu to ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Programem objętych jest około 3 mln pracowników.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Wartość wsparcia to 13 mld zł.