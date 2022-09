Rynek energii. Czy jej zabraknie, jak z cenami?

Autor: PAP

Data: 08-09-2022, 10:39

Polska zaproponuje Brukseli zmiany na rynku energii. Duzi producenci dostaną pomoc wartą kilka miliardów złotych - zapewnia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.







Energia będzie - tylko w jakiej cenie?/fot. shutterstock

Energia będzie, martwimy się tylko o jej cenę — mówi na łamach "Pulsu Biznesu” minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Rynek energii. Czy jej zabraknie, jak z cenami?

Czy jest plan B na wypadek problemów z energią? Szef MRiT odparł, że są takie plany. Wskazał, że Ministerstwo Klimatu przedstawiło plany ewentualnych wyłączeń w przypadku braku gazu.

"Nie przewidujemy jednak, że nastąpi to w najbliższym sezonie. Ten problem mają Niemcy, ale to skutek błędnej polityki Angeli Merkel zorientowanej na Nord Stream 1 i 2. Dużo większą niż my część prądu Niemcy produkują z gazu, więc mają też obawy o energię elektryczną. My jesteśmy w dużo lepszej sytuacji" - stwierdził.

"Obawiamy się nie o to, czy energia będzie, tylko o jej cenę. Oczekuję twardych działań i wykorzystania instrumentów Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że 9 września na radzie ministrów UE zostaną podjęte decyzje, które ustabilizują rynek i do połowy września będzie coś wiadomo" - dodał.

Czego oczekuje od Komisji Europejskiej, minister zaznaczył, że Komisja ma kompetencje na wspólnym rynku energii.

"Produkujemy w Polsce energię z węgla po 700-800 zł za MWh, a ceny na giełdzie wynoszą 2,1 tys. zł, bo wyznacza je najdroższe medium, czyli gaz. Energia z OZE kosztuje 300 zł/MWh, a też musi być sprzedawana po najwyższej cenie" - wskazał.

System jest absurdalny, dobry na czas pokoju

"Minister Anna Moskwa przedstawi na radzie 9 września propozycję, by ceny odnosiły się do produkcji. Obecny system jest absurdalny, dobry na czas pokoju, ale nie na obecny. Komisja jest w stanie systemowo rozwiązać problem wysokich cen" - stwierdził minister.

Polski rząd realizuje też działania na rynku krajowym. "Jestem po spotkaniach z przedstawicielami branż ceramicznej, cementowej i hutniczej. Dla największych energochłonnych przedsiębiorców przygotujemy kilkumiliardowy program, który ogłoszę w ciągu kilku dni" - przekazał minister Buda.