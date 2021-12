Rynek stabilny przed RPP; oczekiwana podwyżka neutralna dla PLN

Notowania złotego i SPW przebiegają spokojnie przed środową decyzją RPP, a podwyżka stóp zgodna z oczekiwaniami może nie mieć większego wpływu na PLN - ocenił w rozmowie z PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień. Dodał, że zagrożeniem dla PLN byłby brak podwyżek, z kolei agresywna podwyżka stóp podniesie krótki koniec krzywej SPW.

"Na krajowym rynku niewiele się dzieje przed decyzją RPP. Na rynku globalnym dolar lekko traci wobec euro, podobnie jak złoty, który z kolei pozostaje bez większych zmian wobec dolara. Panuje atmosfera wyczekiwania, przy czym przekaz i decyzja Rady bardziej istotne będą dla rynku stopy procentowej. Jeżeli RPP podniesie dziś stopy o 50-75 pb, to ze złotym nic nie powinno się wydarzyć. Krajowa waluta w najbliższym czasie bardziej narażona będzie na wydarzenia globalne, na przykład przyszłotygodniowy Fed" - powiedział Przemysław Kwiecień.

"Tak długo jak RPP będzie robić to, co do niej należy, czyli starać się ograniczać oczekiwania inflacyjne, jej działania nie powinny mieć większego wpływu na złotego. Gdyby jednak nie podniosła stóp, a prezes Glapiński powie jutro, że nie będzie już podwyżek, mogłoby to osłabić złotego" - ocenił.

Ankietowani przez PAP Biznes ekonomiści spodziewają się, że RPP na posiedzeniu w dn. 8 grudnia ponownie podniesie referencyjną stopę procentową, o 50 pb.

Na godz. 15.00 w czwartek zaplanowano konferencję prezesa NBP Adama Glapińskiego.

W oczekiwaniu na środową decyzję RPP złoty lekko osłabiał się w trakcie sesji wobec euro i pozostawał stabilny wobec dolara. Po południu kurs EUR/PLN jest 0,25 proc. wyżej, nieco poniżej poziomu 4,60, a USD/PLN jest niecałe 0,1 proc. pod kreską, w okolicy 4,06. Z kolei EUR/USD rośnie o 0,3 proc. do 1,13.

RYNEK DŁUGU

Przed środową decyzją Rady krzywa SPW ustabilizowała się kilka pb poniżej poprzedniego zamknięcia, pogłębiając tym samym wtorkowe spadki.

"Jeżeli Rada będzie podnosić stopy agresywnie, to powinno to podnieść rentowności SPW na krótkim końcu i obniżyć na długim. Z kolei rozczarowanie niższą podwyżką niż oczekiwana może wywołać odwrotną reakcję" - powiedział Kwiecień.

"Zakładamy, że dziś oczekiwania rynku zostaną spełnione jednak dużo ważniejsze będzie, co jutro powie prezes. Być może zasygnalizuje dalszą potrzebę zacieśniania polityki" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o blisko 2 pb do 1,496 proc., a niemieckich idą w górę o 4 pb do -0,333 proc.